Вакансия UX проектировщик в команду IAM

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Команда IAM (Identity & Access Management) занимается созданием и развитием инструментов для управления доступом в облаке Selectel.
Одной из основных задач команды является предоставление инструментов для управления ролями и группами пользователей и их интеграция во все продукты Selectel. Кроме того, команда занимается задачами авторизации и аутентификации пользователей.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит
- Проектировать пользовательские интерфейсы, презентовать и защищать свои решения
- Анализировать результаты своей работы и предлагать улучшения в продукте
- Совместно с PM формулировать продуктовые и интерфейсные гипотезы
- Тесно взаимодействовать с командой разработки
- Проводить качественные и количественные исследования
- Собирать и анализировать функциональные требования
- Формировать метрики успешности и отслеживать их
- Работать с внутренними и внешними пользователями
- Описывать user story, user flow, готовить спецификации
- Взаимодействовать с дизайн гильдией, развивать дизайн систему
- Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, синхронизировать свою работу с другими дизайнерами и командами разработки
Мы ожидаем что вы
- Работали на схожей позиции и решали схожие задачи
- Работали в продуктовой команде более 3 лет
- Готовы показать свое портфолио и рассказать о проектах, над которыми работали
- Участвовали в полном цикле разработки продукта: от формирования гипотезы до анализа внедренного решения
- Умеете находить баланс между потребностями пользователей, целями бизнеса и техническими ограничениями
- Умеете разрешать противоречия, находить компромиссы, принимать обратную связь
- Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
- Проактивны, умеете работать в команде, стремитесь улучшить пользовательский опыт и готовы брать ответственность за результаты своей работы
Будет плюсом
- Опыт работы UX проектировщиком для технических продуктов(хостинги, BI системы, IoT и тп) или для личных кабинетов b2b продуктов
- Опыт работы с платформенным техническим продуктом, имеющим внутренного заказчика в компании (другие команды)
- Опыт проектирования компонентов дизайн системы для использования другими командами
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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