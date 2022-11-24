Эксплуатация дата-центра

Инженер-проектировщик по электроснабжению

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Самостоятельная разработка проекта стадии Р разделов ЭС, ЭО, ЭМ, ЭН, ЭГ (выполнение расчетной, текстовой и графической части)
  • Сбор необходимых исходных данных
  • Взаимодействие со смежными разделами проектирования инженерных систем: выдача, получение заданий на проектирование, обсуждение и корректировка решений
  • Выдача технических заданий и спецификаций монтажным организациям
  • Авторский надзор во время строительства, согласование технических вопросов, защита принятых решений

Наши ожидания:

  • Имеете профильный опыт на схожей позиции
  • Знаете нормативные документы в области проектирования и строительства систем электроснабжения
  • Знакомы с номенклатурной базой ведущих производителей отрасли
  • Знаете принципы работы ДГУ, ИБП, инженерных систем ЦОД
  • Знакомы со схемами резервирования систем электроснабжения
  • Имеете успешный опыт проектирования и сдачи объектов в эксплуатацию
  • Владеете программами Autocad и Dialux

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 5-тидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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