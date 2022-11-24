Инженер-проектировщик по электроснабжению

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Самостоятельная разработка проекта стадии Р разделов ЭС, ЭО, ЭМ, ЭН, ЭГ (выполнение расчетной, текстовой и графической части)
- Сбор необходимых исходных данных
- Взаимодействие со смежными разделами проектирования инженерных систем: выдача, получение заданий на проектирование, обсуждение и корректировка решений
- Выдача технических заданий и спецификаций монтажным организациям
- Авторский надзор во время строительства, согласование технических вопросов, защита принятых решений
Наши ожидания:
- Имеете профильный опыт на схожей позиции
- Знаете нормативные документы в области проектирования и строительства систем электроснабжения
- Знакомы с номенклатурной базой ведущих производителей отрасли
- Знаете принципы работы ДГУ, ИБП, инженерных систем ЦОД
- Знакомы со схемами резервирования систем электроснабжения
- Имеете успешный опыт проектирования и сдачи объектов в эксплуатацию
- Владеете программами Autocad и Dialux
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 5-тидневная рабочая неделя, гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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