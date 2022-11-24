Руководитель административного отдела

Selectel - это люди. Мы приглашаем на работу Руководителя административного отдела, который будет создавать атмосферу заботы о сотрудниках в офисах и дата-центрах в Москве.

Нам нужен инициативный человек, который понимает, как сделать так, чтобы сотрудники компании могли сосредоточиться на своих задачах, не задумываясь о бытовых вопросах, чистоте и комфорте. Потому что об этом уже позаботилась команда АХО. Вы возглавите команду из 2 человек, которая поддерживает московский офис и постоянно улучшает его не потому что надо, а потому что по-настоящему разделяет ценность заботы о коллегах.