Back office

Руководитель административного отдела

Selectel - это люди. Мы приглашаем на работу Руководителя административного отдела, который будет создавать атмосферу заботы о сотрудниках в офисах и дата-центрах в Москве.

Нам нужен инициативный человек, который понимает, как сделать так, чтобы сотрудники компании могли сосредоточиться на своих задачах, не задумываясь о бытовых вопросах, чистоте и комфорте. Потому что об этом уже позаботилась команда АХО. Вы возглавите команду из 2 человек, которая поддерживает московский офис и постоянно улучшает его не потому что надо, а потому что по-настоящему разделяет ценность заботы о коллегах.

Москва
Фиксированный
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Selectel - это люди. Мы приглашаем на работу Руководителя административного отдела, который будет создавать атмосферу заботы о сотрудниках в офисах и дата-центрах в Москве.

Нам нужен инициативный человек, который понимает, как сделать так, чтобы сотрудники компании могли сосредоточиться на своих задачах, не задумываясь о бытовых вопросах, чистоте и комфорте. Потому что об этом уже позаботилась команда АХО. Вы возглавите команду из 2 человек, которая поддерживает московский офис и постоянно улучшает его не потому что надо, а потому что по-настоящему разделяет ценность заботы о коллегах.

Москва
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Руководство сотрудниками административного отдела (постановка задач, контроль их выполнения)
  • Организация, систематизация и оптимизация рабочих процессов отдела 
  • Участие в разработке, планировании и контроле бюджета
  • Организация проведения мелкого ремонта помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ
  • Контроль материально-технического обеспечения структурных подразделений компании
  • Наблюдение за сохранностью имущества компании и проведение его своевременного ремонта
  • Организация хозяйственного обслуживания совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий
  • Обеспечение хозяйственного обслуживания в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения компании
  • Контроль рационального расходования материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей
  • Организация и контроль работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, фасадов зданий и других помещений компании
  • Заключение договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
  • Пересмотр ранее заключенных договоров с контрагентами/подрядчиками
  • Организация и участие в закупках продовольственных товаров, питьевой воды, мебели, хозяйственных товаров, оборудования, типографской продукции, средств индивидуальной защиты, техники и электрооборудования
  • Организация размещения продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты), одноразовой посуды на кофе-поинтах, а также замещение сотрудников в случае необходимости
  • Подготовка тендерной документации и проведение тендеров при выборе поставщика товаров и услуг, осуществление мониторинга рынка
  • Учет ТМЦ, участие в инвентаризации
  • Курирование и контроль сотрудников клининговой компании (уборщицы, подсобные рабочие)
  • Организация документооборота
  • Организация и контроль переездов сотрудников

Наши ожидания:

  • Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет в IT-компании
  • Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Jira)
  • Умение работать с бюджетом (участие в составлении бюджета, контроль за расходом средств)
  • Знание нормативных документов, касающихся административно-хозяйственного обслуживания
  • Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии противопожарной защиты
  • Знание основ делопроизводства и документооборота
  • Управленческие навыки (распределения задач между сотрудниками отдела, контроль результатов)
  • Умение расставлять приоритеты и работать в режиме многозадачности
  • Аналитическое мышление
  • Системный подход
  • Умение работать в команде
  • Навыки делового общения

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Место работы: Москва, м. Октябрьское поле, ул. Берзарина, 36с3
  • График работы: с 9:30 до 18:30

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.