Руководитель административного отдела

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Selectel - это люди. Мы приглашаем на работу Руководителя административного отдела, который будет создавать атмосферу заботы о сотрудниках в офисах и дата-центрах в Москве.
Нам нужен инициативный человек, который понимает, как сделать так, чтобы сотрудники компании могли сосредоточиться на своих задачах, не задумываясь о бытовых вопросах, чистоте и комфорте. Потому что об этом уже позаботилась команда АХО. Вы возглавите команду из 2 человек, которая поддерживает московский офис и постоянно улучшает его не потому что надо, а потому что по-настоящему разделяет ценность заботы о коллегах.
Москва
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Руководство сотрудниками административного отдела (постановка задач, контроль их выполнения)
- Организация, систематизация и оптимизация рабочих процессов отдела
- Участие в разработке, планировании и контроле бюджета
- Организация проведения мелкого ремонта помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ
- Контроль материально-технического обеспечения структурных подразделений компании
- Наблюдение за сохранностью имущества компании и проведение его своевременного ремонта
- Организация хозяйственного обслуживания совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий
- Обеспечение хозяйственного обслуживания в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения компании
- Контроль рационального расходования материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей
- Организация и контроль работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, фасадов зданий и других помещений компании
- Заключение договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
- Пересмотр ранее заключенных договоров с контрагентами/подрядчиками
- Организация и участие в закупках продовольственных товаров, питьевой воды, мебели, хозяйственных товаров, оборудования, типографской продукции, средств индивидуальной защиты, техники и электрооборудования
- Организация размещения продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты), одноразовой посуды на кофе-поинтах, а также замещение сотрудников в случае необходимости
- Подготовка тендерной документации и проведение тендеров при выборе поставщика товаров и услуг, осуществление мониторинга рынка
- Учет ТМЦ, участие в инвентаризации
- Курирование и контроль сотрудников клининговой компании (уборщицы, подсобные рабочие)
- Организация документооборота
- Организация и контроль переездов сотрудников
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет в IT-компании
- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Jira)
- Умение работать с бюджетом (участие в составлении бюджета, контроль за расходом средств)
- Знание нормативных документов, касающихся административно-хозяйственного обслуживания
- Знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии противопожарной защиты
- Знание основ делопроизводства и документооборота
- Управленческие навыки (распределения задач между сотрудниками отдела, контроль результатов)
- Умение расставлять приоритеты и работать в режиме многозадачности
- Аналитическое мышление
- Системный подход
- Умение работать в команде
- Навыки делового общения
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Место работы: Москва, м. Октябрьское поле, ул. Берзарина, 36с3
- График работы: с 9:30 до 18:30
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса