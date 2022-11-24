Руководитель направления DWH

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Заниматься организацией проектирования и запуска DWH с нуля (легаси есть, но будет работать параллельно и с ним взаимодействовать не придется)
  • Заниматься организацией загрузки данных в DWH (создание и стандартизация пайплайнов, покрытие тестами и контроль качества загрузки, настройка процессов в командах разработки)
  • Работать вместе с командой BI для оптимального использования данных для платформ аналитики

Наши ожидания:

  • Опыт работы на схожих позициях от 3 лет
  • Четкое понимание архитектурных принципов построения DWH и сопутствующих процессов
  • Умение организовать работу инженеров
  • Хорошие софт-скиллы, умение объяснить суть своей работы и договориться с руководителями других команд
  • Опыт работы с биллинговыми системами

Плюсом будет

  • Опыт работы с BI-системами (например, Qlik Sense)
  • Опыт работы с системами продуктовой аналитики (например, Amplitude)
  • Опыт разработки биллинговых систем
  • Опыт разработки любых высоконагруженных систем
  • Опыт работы с облачными продуктами

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.