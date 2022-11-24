Руководитель направления DWH

На этой позиции вам предстоит:

Заниматься организацией проектирования и запуска DWH с нуля (легаси есть, но будет работать параллельно и с ним взаимодействовать не придется)

Заниматься организацией загрузки данных в DWH (создание и стандартизация пайплайнов, покрытие тестами и контроль качества загрузки, настройка процессов в командах разработки)

Работать вместе с командой BI для оптимального использования данных для платформ аналитики

Наши ожидания:

Опыт работы на схожих позициях от 3 лет

Четкое понимание архитектурных принципов построения DWH и сопутствующих процессов

Умение организовать работу инженеров

Хорошие софт-скиллы, умение объяснить суть своей работы и договориться с руководителями других команд

Опыт работы с биллинговыми системами

Плюсом будет

Опыт работы с BI-системами (например, Qlik Sense)

Опыт работы с системами продуктовой аналитики (например, Amplitude)

Опыт разработки биллинговых систем

Опыт разработки любых высоконагруженных систем

Опыт работы с облачными продуктами

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белая заработная плата

Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса