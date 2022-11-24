Руководитель направления DWH

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Заниматься организацией проектирования и запуска DWH с нуля (легаси есть, но будет работать параллельно и с ним взаимодействовать не придется)
- Заниматься организацией загрузки данных в DWH (создание и стандартизация пайплайнов, покрытие тестами и контроль качества загрузки, настройка процессов в командах разработки)
- Работать вместе с командой BI для оптимального использования данных для платформ аналитики
Наши ожидания:
- Опыт работы на схожих позициях от 3 лет
- Четкое понимание архитектурных принципов построения DWH и сопутствующих процессов
- Умение организовать работу инженеров
- Хорошие софт-скиллы, умение объяснить суть своей работы и договориться с руководителями других команд
- Опыт работы с биллинговыми системами
Плюсом будет
- Опыт работы с BI-системами (например, Qlik Sense)
- Опыт работы с системами продуктовой аналитики (например, Amplitude)
- Опыт разработки биллинговых систем
- Опыт разработки любых высоконагруженных систем
- Опыт работы с облачными продуктами
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса