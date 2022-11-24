Ведущий инженер

На этой позиции вам предстоит:

Проектирование, развертывание и перенос инфраструктур клиентов на мощности Selectel

Развитие и поддержка инфраструктур клиентов на базе Linux и Windows

Развитие инструментов автоматизации

Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)

Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела

Создание документации по инфраструктуре и процессам, а так же поддержка её актуальности

Наши ожидания:

Опыт работы с облачными провайдерами

Опыт администрирования систем Linux (Debian-based) и Window Server (2016-2022)

Опыт администрирования кластеров СУБД (PostgreSQL/MySQL/MSSQL)

Опыт администрирования кластеров 1C

Опыт администрирования web-серверов (Nginx/Apache/IIS)

Опыт автоматизация настройки серверов с помощью ansible Ansible

Опыт описания инфраструктуры проекта при помощи Terraform

Понимание работы сетей (OSI, TCP/IP, VPN, VLAN, маршрутизация) и навыки траблшутинга

Понимание работы систем контроля версий Git

Владение скриптовыми языками (PowerShell / Bash / Python) для автоматизации

Будет плюсом:

Опыт работы с Gitlab CI

Опыт работы с системами мониторинга и сбора диагностических данных (ELK/Grafana/Prometheus/Zabbix)

Уверенное знание Docker, а также понимание основных принципов CI/CD

Базовые знания k8s

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белая заработная плата

Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса