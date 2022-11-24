Ведущий инженер

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Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проектирование, развертывание и перенос инфраструктур клиентов на мощности Selectel
- Развитие и поддержка инфраструктур клиентов на базе Linux и Windows
- Развитие инструментов автоматизации
- Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
- Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
- Создание документации по инфраструктуре и процессам, а так же поддержка её актуальности
Наши ожидания:
- Опыт работы с облачными провайдерами
- Опыт администрирования систем Linux (Debian-based) и Window Server (2016-2022)
- Опыт администрирования кластеров СУБД (PostgreSQL/MySQL/MSSQL)
- Опыт администрирования кластеров 1C
- Опыт администрирования web-серверов (Nginx/Apache/IIS)
- Опыт автоматизация настройки серверов с помощью ansible Ansible
- Опыт описания инфраструктуры проекта при помощи Terraform
- Понимание работы сетей (OSI, TCP/IP, VPN, VLAN, маршрутизация) и навыки траблшутинга
- Понимание работы систем контроля версий Git
- Владение скриптовыми языками (PowerShell / Bash / Python) для автоматизации
Будет плюсом:
- Опыт работы с Gitlab CI
- Опыт работы с системами мониторинга и сбора диагностических данных (ELK/Grafana/Prometheus/Zabbix)
- Уверенное знание Docker, а также понимание основных принципов CI/CD
- Базовые знания k8s
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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