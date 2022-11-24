Системное администрирование

Ведущий инженер

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проектирование, развертывание и перенос инфраструктур клиентов на мощности Selectel
  • Развитие и поддержка инфраструктур клиентов на базе Linux и Windows
  • Развитие инструментов автоматизации
  • Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
  • Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
  • Создание документации по инфраструктуре и процессам, а так же поддержка её актуальности

Наши ожидания:

  • Опыт работы с облачными провайдерами
  • Опыт администрирования систем Linux (Debian-based) и Window Server (2016-2022)
  • Опыт администрирования кластеров СУБД (PostgreSQL/MySQL/MSSQL)
  • Опыт администрирования кластеров 1C
  • Опыт администрирования web-серверов (Nginx/Apache/IIS)
  • Опыт автоматизация настройки серверов с помощью ansible Ansible
  • Опыт описания инфраструктуры проекта при помощи Terraform
  • Понимание работы сетей (OSI, TCP/IP, VPN, VLAN, маршрутизация) и навыки траблшутинга
  • Понимание работы систем контроля версий Git
  • Владение скриптовыми языками (PowerShell / Bash / Python) для автоматизации

Будет плюсом:

  • Опыт работы с Gitlab CI
  • Опыт работы с системами мониторинга и сбора диагностических данных (ELK/Grafana/Prometheus/Zabbix)
  • Уверенное знание Docker, а также понимание основных принципов CI/CD
  • Базовые знания k8s

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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