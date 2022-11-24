Системное администрирование

Senior DevOps инженер / Lead DevOps инженер

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем Senior DevOps-инженера с lead функцией в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем Senior DevOps-инженера с lead функцией в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Руководить проектной командой инженеров (2-3 человека)
  • Проводить PoC (Proof of Concept)
  • Взаимодействовать с архитектором отдела и проектным менеджером при построении плана работ по проектам
  • Самостоятельно реализовывать проекты по построению и переносу информационных систем клиентов на мощности Selectel
  • Оценивать, планировать и контролировать выполнение задач команды
  • Консультировать заказчиков по техническим вопросам
  • Развивать инструменты автоматизации развертывания и переноса сервисов (CI/CD, Ansible, Terraform)

Наш стек

  • CI/CD: Gitlab-CI, Werf, Ansible, Helm, Helmfile
  • k8s: on-premises и managed
  • Мониторинг: Prometheus, Zabbix, Victoria Metrics, Grafana
  • Логи: Loki, fluent-bit, ELK, fluentd
  • Балансировщики: Haproxy, PGbouncer
  • БД: PostgreSQL, Redis, MySQL, Patroni
  • Менеджеры очередей: Kafka, RabbitMQ
  • NoSQL: MongoDB
  • Service discovery: Consul

Наши ожидания:

  • Опыт работы с on-premises k8s
  • Экспертное знание ОС Linux и контейнеризации
  • Опыт построения кластеров СУБД (PostgreSQL или MySQL)
  • Навыки траблшутинга
  • Понимание процесса CI/CD
  • Любовь к автоматизации рутинных задач
  • Привычка вести техническую документацию
  • Быстрое и самостоятельное обучение

Будет плюсом:

  • Навыки программирования ( Python или Go)
  • Английский язык (B2+)
  • Глубокие знания работы сетей

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата 
  • Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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