DevOps инженер

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Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем DevOps инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участие в проектах по построению и переносу информационных систем клиентов на мощности Selectel
- Развитие инструментов автоматизации развертывания и переноса сервисов
- Построение процессов постоянной интеграции и разработки (CI/CD)
- Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
Наш стек
- CI/CD: Gitlab-CI, Werf, Ansible, Helm, Helmfile
- k8s: on-premises и managed
- Мониторинг: Prometheus, Zabbix, Victoria Metrics, Grafana
- Логи: Loki, fluent-bit, ELK, fluentd
- Балансировщики: Haproxy, PGbouncer
- БД: PostgreSQL, Redis, MySQL, Patroni
- Менеджеры очередей: Kafka, RabbitMQ
- NoSQL: MongoDB
- Service discovery: Consul
Наши ожидания:
- Опыт работы с on-premises k8s
- Экспертное знание ОС Linux и контейнеризации
- Опыт построения кластеров СУБД (PostgreSQL или MySQL)
- Навыки траблшутинга
- Понимание процесса CI/CD
- Любовь к автоматизации рутинных задач
- Привычка вести техническую документацию
- Быстрое и самостоятельное обучение
Будет плюсом:
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Навыки программирования (Python, PHP, JS, Node.JS, Go)
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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