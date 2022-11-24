Инженеры дата-центра

Младший инженер в команду сборки (Дубровка)

На этой позиции у вас будет уникальная возможность одним из первых увидеть самое новое железо и поработать с ним

Дубровка
Фиксированный
Откликнуться Откликнуться на
Записали новое видео о компании! Посмотрите?
Посмотреть

На этой позиции у вас будет уникальная возможность одним из первых увидеть самое новое железо и поработать с ним

Дубровка
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Сборка серверов
  • Получение и учёт оборудования
  • Ремонт плановый и не очень
  • Поддержка складов и ЗИПов
  • Тестирование оборудования
  • Поиск и решение железячных проблем

Наши ожидания:

  • Опыт сборки и ремонта ПК/ноутбуков
  • Опыт установки ОС Linux, знание командной строки

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 5-тидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00
  • Работа в п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
  • Компенсация транспортных расходов

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Инженеры дата-центра

Младший инженер в команду сборки

Москва

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.