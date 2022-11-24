Инженер по эксплуатации

На этой позиции вам предстоит:

Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и проведение плановых работ

Расследование инцидентов, устранение аварий и минимизация их последствий

Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ

Локальный ремонт/замена коммутационных аппаратов в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб

Участие в плановых работах и ТО

Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов

Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий инфраструктуры ЦОД

Оперативные переключения в ЭУ, контроль работ проводимых в серверных

Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ

Работа на грузовых лифтах

Наши ожидания:

Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками

Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями

Опыт работы с дизель-генераторными установками

Аккуратность и внимательность к деталям

Знание ПК на уровне уверенного пользователя

Способность быстро обучаться

Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ

Умение читать техническую документацию на английском языке

Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio

Будет плюсом:

Опыт работы в дата-центрах

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Официальное оформление, белая заработная плата и премия по результатам работы

5-тидневная рабочая неделя с 09:30 до 18:30 (8-часовой рабочий день + 1 час на обед). После прохождения срока испытания - перевод в сменный график 2/2 (дневные и ночные смены - с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00)

Бесплатные обеды и кофе-брейки

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса