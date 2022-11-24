Инженер по эксплуатации

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Санкт-Петербург
Сменный
На этой позиции вам предстоит:
- Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и проведение плановых работ
- Расследование инцидентов, устранение аварий и минимизация их последствий
- Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ
- Локальный ремонт/замена коммутационных аппаратов в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб
- Участие в плановых работах и ТО
- Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов
- Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий инфраструктуры ЦОД
- Оперативные переключения в ЭУ, контроль работ проводимых в серверных
- Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
- Работа на грузовых лифтах
Наши ожидания:
- Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
- Опыт работы с дизель-генераторными установками
- Аккуратность и внимательность к деталям
- Знание ПК на уровне уверенного пользователя
- Способность быстро обучаться
- Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
- Умение читать техническую документацию на английском языке
- Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio
Будет плюсом:
- Опыт работы в дата-центрах
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Официальное оформление, белая заработная плата и премия по результатам работы
- 5-тидневная рабочая неделя с 09:30 до 18:30 (8-часовой рабочий день + 1 час на обед). После прохождения срока испытания - перевод в сменный график 2/2 (дневные и ночные смены - с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00)
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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