Эксплуатация дата-центра

Ведущий инженер отдела инфраструктуры

Москва
Гибкий
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Москва
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Подготовка материалов для участия в тендерных процедурах на торговых площадках
  • Подготовка данных для заключения договоров (контрактов) с подрядными организациями на оказание инженерно-консультационных услуг, выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и других работ, связанных со строительством и эксплуатации объектов
  • Проведение переговоров и совещаний с участниками проекта. Взаимодействие со смежными отделами. Урегулирование разногласий с подрядными организациями
  • Разработка графиков реализации проектов. Отслеживание отклонений от плана-графика, анализ возможного влияния отклонений на реализацию проектов
  • Контроль за ходом строительства объектов в объеме инженерных систем
  • Проверка представленных актов выполненных объемов СМР на предмет их фактического выполнения и соответствия рабочей документации. Анализ исполнительной документации (журналы, акты), подготовка замечаний, контроль их отработки
  • Формирование еженедельной и ежемесячной отчетности о ходе реализации проектов

Наши ожидания:

  • Высшее техническое образование
  • Опыт работы от 5 лет в организациях, связанных с СМР и эксплуатации инженерных сетей
  • Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем (обязательное знание систем холодоснабжения, вентиляции и электроснабжения)
  • Понимание этапов проектирования, монтажа и пусконаладочных работ
  • Уверенное владение MS Office, AutoCad

Знание систем/программ:

Уверенное владение MS Office, AutoCad, Revit.

Будет плюсом:

  • Высшее техническое образование
  • Опыт работы от 5 лет в организациях, связанных с СМР и эксплуатации инженерных сетей
  • Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем (обязательное знание систем холодоснабжения, вентиляции и электроснабжения)
  • Понимание этапов проектирования, монтажа и пусконаладочных работ
  • Уверенное владение MS Office, AutoCad

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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