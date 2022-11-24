Ведущий инженер отдела инфраструктуры

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Москва
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Подготовка материалов для участия в тендерных процедурах на торговых площадках
- Подготовка данных для заключения договоров (контрактов) с подрядными организациями на оказание инженерно-консультационных услуг, выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и других работ, связанных со строительством и эксплуатации объектов
- Проведение переговоров и совещаний с участниками проекта. Взаимодействие со смежными отделами. Урегулирование разногласий с подрядными организациями
- Разработка графиков реализации проектов. Отслеживание отклонений от плана-графика, анализ возможного влияния отклонений на реализацию проектов
- Контроль за ходом строительства объектов в объеме инженерных систем
- Проверка представленных актов выполненных объемов СМР на предмет их фактического выполнения и соответствия рабочей документации. Анализ исполнительной документации (журналы, акты), подготовка замечаний, контроль их отработки
- Формирование еженедельной и ежемесячной отчетности о ходе реализации проектов
Наши ожидания:
- Высшее техническое образование
- Опыт работы от 5 лет в организациях, связанных с СМР и эксплуатации инженерных сетей
- Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем (обязательное знание систем холодоснабжения, вентиляции и электроснабжения)
- Понимание этапов проектирования, монтажа и пусконаладочных работ
- Уверенное владение MS Office, AutoCad
Знание систем/программ:
Уверенное владение MS Office, AutoCad, Revit.
Будет плюсом:
- Высшее техническое образование
- Опыт работы от 5 лет в организациях, связанных с СМР и эксплуатации инженерных сетей
- Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем (обязательное знание систем холодоснабжения, вентиляции и электроснабжения)
- Понимание этапов проектирования, монтажа и пусконаладочных работ
- Уверенное владение MS Office, AutoCad
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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