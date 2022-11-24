HR

Старший специалист по кадровому администрированию

Санкт-Петербург
Фиксированный
Откликнуться
Записали новое видео о компании! Посмотрите?
Посмотреть
Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (до 400 чел)
  • Ведение табелей учета рабочего времени
  • Ведение миграционного учета
  • Суммированный учет рабочего времени, графиков работы
  • Ведение воинского учета
  • Разработка ЛНА и должностных инструкций
  • Подготовка и сдача отчетности внутренней и в контролирующие органы
  • Автоматизация 1С и оптимизация кадровых процессов
  • Администрирование КЭДО (HR Link)
  • Взаимодействие с госструктурами
  • Участие в HR проектах компании
  • Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства

Наши ожидания:

  • Высшее законченное образование (желательно экономическое, юридическое)
  • Отличное знание ТК РФ и прочих нормативных документов, регулирующих трудовые отношения
  • Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 5 лет в компаниях с численностью от 500 человек
  • Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, Служба занятости)
  • Опыт написания ЛНА и регламентов
  • Успешный опыт автоматизации 1С ЗУП и оптимизации кадровых процессов
  • Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3 Работа с КЭДО с HR Link

Знание систем/программ:

Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3

Знание системы КЭДО (HR Link будет плюсом)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.