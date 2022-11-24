Старший специалист по кадровому администрированию

На этой позиции вам предстоит:

Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (до 400 чел)

Ведение табелей учета рабочего времени

Ведение миграционного учета

Суммированный учет рабочего времени, графиков работы

Ведение воинского учета

Разработка ЛНА и должностных инструкций

Подготовка и сдача отчетности внутренней и в контролирующие органы

Автоматизация 1С и оптимизация кадровых процессов

Администрирование КЭДО (HR Link)

Взаимодействие с госструктурами

Участие в HR проектах компании

Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства

Наши ожидания:

Высшее законченное образование (желательно экономическое, юридическое)

Отличное знание ТК РФ и прочих нормативных документов, регулирующих трудовые отношения

Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 5 лет в компаниях с численностью от 500 человек

Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, Служба занятости)

Опыт написания ЛНА и регламентов

Успешный опыт автоматизации 1С ЗУП и оптимизации кадровых процессов

Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3 Работа с КЭДО с HR Link

Знание систем/программ:

Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3

Знание системы КЭДО (HR Link будет плюсом)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса