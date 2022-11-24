Старший специалист по кадровому администрированию

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (до 400 чел)
- Ведение табелей учета рабочего времени
- Ведение миграционного учета
- Суммированный учет рабочего времени, графиков работы
- Ведение воинского учета
- Разработка ЛНА и должностных инструкций
- Подготовка и сдача отчетности внутренней и в контролирующие органы
- Автоматизация 1С и оптимизация кадровых процессов
- Администрирование КЭДО (HR Link)
- Взаимодействие с госструктурами
- Участие в HR проектах компании
- Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
Наши ожидания:
- Высшее законченное образование (желательно экономическое, юридическое)
- Отличное знание ТК РФ и прочих нормативных документов, регулирующих трудовые отношения
- Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 5 лет в компаниях с численностью от 500 человек
- Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, Служба занятости)
- Опыт написания ЛНА и регламентов
- Успешный опыт автоматизации 1С ЗУП и оптимизации кадровых процессов
- Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3 Работа с КЭДО с HR Link
Знание систем/программ:
Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
Знание системы КЭДО (HR Link будет плюсом)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса