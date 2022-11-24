Стажер отдела технической поддержки

В отделе технической поддержки вы научитесь говорить и договариваться с матерыми (и не очень) технарями. Бонусом: поработаете с линуксом на уровне администратора, с сетевыми задачами (сможете прокачаться до уровня ccna). Также будет возможность постоянно прокачивать английский, общаясь с носителями языка