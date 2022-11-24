Техническая поддержка

Стажер отдела технической поддержки

В отделе технической поддержки вы научитесь говорить и договариваться с матерыми (и не очень) технарями. Бонусом: поработаете с линуксом на уровне администратора, с сетевыми задачами (сможете прокачаться до уровня ccna). Также будет возможность постоянно прокачивать английский, общаясь с носителями языка

Санкт-Петербург
Гибкий
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В отделе технической поддержки вы научитесь говорить и договариваться с матерыми (и не очень) технарями. Бонусом: поработаете с линуксом на уровне администратора, с сетевыми задачами (сможете прокачаться до уровня ccna). Также будет возможность постоянно прокачивать английский, общаясь с носителями языка

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Обучение/саморазвитие
  • Помощь в задачах по запросу старших сотрудников
  • Обработка почты
  • Прохождение программы обучения с контрольными точками
  • Мониторинг SMTP активности на предмет рассылки спама

Наши ожидания:

  • Грамотная письменная и устная речь
  • Английский язык не ниже pre-intermidiate
  • Знания TCP/IP на уровне L2/L3
  • Понимание принципов работы DNS Знания о принципах работы систем виртуализации
  • Знания основ работы с OC Linux

  • Cтуденты 3-4 курсов или выпускники технических ВУЗов

Знание систем/программ:

Желательно знание работы с базовыми утилитами сетевой диагностики: dig, whois, mtr/traceroute, telnet/nmap, iperf

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.