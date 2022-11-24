Стажер отдела технической поддержки

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В отделе технической поддержки вы научитесь говорить и договариваться с матерыми (и не очень) технарями. Бонусом: поработаете с линуксом на уровне администратора, с сетевыми задачами (сможете прокачаться до уровня ccna). Также будет возможность постоянно прокачивать английский, общаясь с носителями языка
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Обучение/саморазвитие
- Помощь в задачах по запросу старших сотрудников
- Обработка почты
- Прохождение программы обучения с контрольными точками
- Мониторинг SMTP активности на предмет рассылки спама
Наши ожидания:
- Грамотная письменная и устная речь
- Английский язык не ниже pre-intermidiate
- Знания TCP/IP на уровне L2/L3
- Понимание принципов работы DNS Знания о принципах работы систем виртуализации
- Знания основ работы с OC Linux
Cтуденты 3-4 курсов или выпускники технических ВУЗов
Знание систем/программ:
Желательно знание работы с базовыми утилитами сетевой диагностики: dig, whois, mtr/traceroute, telnet/nmap, iperf
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса