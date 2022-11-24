Бухгалтер по расчетам с клиентами

На этой позиции вам предстоит:

Ежедневная работа с онлайн-кассой (загрузка и пробивка чеков прихода и расхода, чеков коррекции)

Работа с операторами фискальных данных и онлайн-касс

Работа с реферальной программой (загрузка данных и проверка данных, сбор пакета документов)

Возвраты денежных средств контрагентам (проверка документов, подготовка платежных поручений, возвраты через платежные системы)

Сверка взаимных расчетов контрагентами

Формирование документов реализации и счетов на оплату по договорам предоставления стоек для размещения оборудования

Взаимодействие с платежными системами, проверка и сведение отчетов

Наши ожидания:

Опыт работы на аналогичной позиции

Знание 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 -

Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”

Опыт работы с операторами онлайн-касс и фискальных накопителей

Знание бухгалтерского учета, основ налогового учета, документооборота

Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки

Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности

Знание систем/программ:

1С Бухгалтерия предприятия 8.3

Банк-клиент

Будет плюсом:

Опыт работы с Jira

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белую заработную плату

Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Бесплатные обеды и кофе-брейки

График работы: с 9:30 до 18:30

Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса