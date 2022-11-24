Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по расчетам с клиентами

Санкт-Петербург
Фиксированный
Откликнуться
Записали новое видео о компании! Посмотрите?
Посмотреть
Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Ежедневная работа с онлайн-кассой (загрузка и пробивка чеков прихода и расхода, чеков коррекции)
  • Работа с операторами фискальных данных и онлайн-касс
  • Работа с реферальной программой (загрузка данных и проверка данных, сбор пакета документов)
  • Возвраты денежных средств контрагентам (проверка документов, подготовка платежных поручений, возвраты через платежные системы)
  • Сверка взаимных расчетов контрагентами
  • Формирование документов реализации и счетов на оплату по договорам предоставления стоек для размещения оборудования
  • Взаимодействие с платежными системами, проверка и сведение отчетов

Наши ожидания:

  • Опыт работы на аналогичной позиции
  • Знание 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 -
  • Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”
  • Опыт работы с операторами онлайн-касс и фискальных накопителей
  • Знание бухгалтерского учета, основ налогового учета, документооборота
  • Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки
  • Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности

Знание систем/программ:

  • 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
  • Банк-клиент

Будет плюсом:

  • Опыт работы с Jira

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату
  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы: с 9:30 до 18:30
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по работе с поставщиками

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.