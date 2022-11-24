Бухгалтер по расчетам с клиентами

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Ежедневная работа с онлайн-кассой (загрузка и пробивка чеков прихода и расхода, чеков коррекции)
- Работа с операторами фискальных данных и онлайн-касс
- Работа с реферальной программой (загрузка данных и проверка данных, сбор пакета документов)
- Возвраты денежных средств контрагентам (проверка документов, подготовка платежных поручений, возвраты через платежные системы)
- Сверка взаимных расчетов контрагентами
- Формирование документов реализации и счетов на оплату по договорам предоставления стоек для размещения оборудования
- Взаимодействие с платежными системами, проверка и сведение отчетов
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Знание 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 -
- Опыт работы с банками в системе “Банк-клиент”
- Опыт работы с операторами онлайн-касс и фискальных накопителей
- Знание бухгалтерского учета, основ налогового учета, документооборота
- Умение работать в режиме многозадачности, четко выполнять поставленные задачи в сжатые сроки
- Высокий уровень внимательности, аккуратности и ответственности
Знание систем/программ:
- 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
- Банк-клиент
Будет плюсом:
- Опыт работы с Jira
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы: с 9:30 до 18:30
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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