Backend-разработка

Python-разработчик в команду Дисков и бэкапов

Мы в поисках Python-разработчика в команду Дисков и бэкапов!

Команда дисков и бэкапов занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

Это вакансия для вас, если

  • Вам интересно разбираться в сложной микросервисной архитектуре
  • Вам важна цельность продукта, над которым вы трудитесь - работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей
  • Вы любите задачи близкие к “железу”
  • Вы не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и расследовать, почему диски находятся в том или ином статусе при нагрузке от кубера или как ваш python-компонент будет вести себя при работе с nvme-of технологией и другие загадки современности
  • Вам хотелось бы работать в сплоченной команде по agile-методологиям
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы в поисках Python-разработчика в команду Дисков и бэкапов!

Команда дисков и бэкапов занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

Это вакансия для вас, если

  • Вам интересно разбираться в сложной микросервисной архитектуре
  • Вам важна цельность продукта, над которым вы трудитесь - работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей
  • Вы любите задачи близкие к “железу”
  • Вы не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и расследовать, почему диски находятся в том или ином статусе при нагрузке от кубера или как ваш python-компонент будет вести себя при работе с nvme-of технологией и другие загадки современности
  • Вам хотелось бы работать в сплоченной команде по agile-методологиям
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разрабатывать отдельные компоненты и большие модули отказоустойчивого географически распределённого бэкенда для сервисов управления бэкапами виртуальных машин, дисками и файловыми системами высокой ёмкости (измеряем в петабайтах!)
  • Интегрировать новые фичи с общими сервисами облака – протаскивать от возможностей новой версии Ceph до уровня общего аккаунтинга и единой панели управления
  • Участвовать в архитектурном проектировании решений
  • Писать unit и функциональные тесты
  • Проводить ревью кода коллег
  • Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик

Наши ожидания:

  • Уверенное знание Python
  • Опыт работы с ОС семейства Linux
  • Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
  • Опыт разработки проектов c sqlalchemy, gevent/eventlet
  • Опыт использования реляционных СУБД
  • Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet, Gitlab CI / Jenkins

Будет плюсом:

  • Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack
  • Опыт работы с Ceph
  • Опыт работы с Docker
  • Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached
  • Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana
  • Навыки работы с graylog, elasticsearch
  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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