Python-разработчик в команду Дисков и бэкапов

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Мы в поисках Python-разработчика в команду Дисков и бэкапов!
Команда дисков и бэкапов занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.
Это вакансия для вас, если
- Вам интересно разбираться в сложной микросервисной архитектуре
- Вам важна цельность продукта, над которым вы трудитесь - работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей
- Вы любите задачи близкие к “железу”
- Вы не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и расследовать, почему диски находятся в том или ином статусе при нагрузке от кубера или как ваш python-компонент будет вести себя при работе с nvme-of технологией и другие загадки современности
- Вам хотелось бы работать в сплоченной команде по agile-методологиям
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать отдельные компоненты и большие модули отказоустойчивого географически распределённого бэкенда для сервисов управления бэкапами виртуальных машин, дисками и файловыми системами высокой ёмкости (измеряем в петабайтах!)
- Интегрировать новые фичи с общими сервисами облака – протаскивать от возможностей новой версии Ceph до уровня общего аккаунтинга и единой панели управления
- Участвовать в архитектурном проектировании решений
- Писать unit и функциональные тесты
- Проводить ревью кода коллег
- Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик
Наши ожидания:
- Уверенное знание Python
- Опыт работы с ОС семейства Linux
- Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
- Опыт разработки проектов c sqlalchemy, gevent/eventlet
- Опыт использования реляционных СУБД
- Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet, Gitlab CI / Jenkins
Будет плюсом:
- Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack
- Опыт работы с Ceph
- Опыт работы с Docker
- Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached
- Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana
- Навыки работы с graylog, elasticsearch
- Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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