Python-разработчик в команду Дисков и бэкапов

Мы в поисках Python-разработчика в команду Дисков и бэкапов!

Команда дисков и бэкапов занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

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