Дизайнер интерьера

На этой позиции вам предстоит:

Создавать, сопровождать и реализовывать дизайн-проекты офисов

Выполнять обмерные работы и составлять обмерные чертежи

Создавать 3D - визуализации

Разрабатывать рабочую документацию к дизайн-проекту

Подбирать материалы, мебель, оборудование

Разрабатывать элементы графического дизайна

Контролировать исполнение работ подрядными организациями

Согласовывать проектные решения со смежными отделами

Наши ожидания:

Опыт проектирования интерьеров офисов и самостоятельного ведения проектов

Владение программами: AutoCAD, 3ds Max (+Corona или Vray), Photoshop, Adobe Illustrator (или Corel Draw) и опыт разработки элементов графического дизайна

Знание современных технологий строительства, строительных, отделочных материалов и других трендов

Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства

Опыт выполнения обмерных работ и составления по ним обмерных чертежей

Опыт взаимодействия с подрядными организациями

Понимание композиции и чувство цвета

Понимание тенденций в области дизайна интерьера

Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат

Наличие портфолио с выполненными визуализациями и чертежами

Знание систем/программ:

3D Max + Corona render, AutoCad, Adobe Photoshop, Corel Draw или Adobe Illustrator, Revit (будет преимуществом)

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белую заработную плату

Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Бесплатные обеды и кофе-брейки

График работы: с 9:30 до 18:30

Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса