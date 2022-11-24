Дизайнер интерьера

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Создавать, сопровождать и реализовывать дизайн-проекты офисов
- Выполнять обмерные работы и составлять обмерные чертежи
- Создавать 3D - визуализации
- Разрабатывать рабочую документацию к дизайн-проекту
- Подбирать материалы, мебель, оборудование
- Разрабатывать элементы графического дизайна
- Контролировать исполнение работ подрядными организациями
- Согласовывать проектные решения со смежными отделами
Наши ожидания:
- Опыт проектирования интерьеров офисов и самостоятельного ведения проектов
- Владение программами: AutoCAD, 3ds Max (+Corona или Vray), Photoshop, Adobe Illustrator (или Corel Draw) и опыт разработки элементов графического дизайна
- Знание современных технологий строительства, строительных, отделочных материалов и других трендов
- Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
- Опыт выполнения обмерных работ и составления по ним обмерных чертежей
- Опыт взаимодействия с подрядными организациями
- Понимание композиции и чувство цвета
- Понимание тенденций в области дизайна интерьера
- Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат
- Наличие портфолио с выполненными визуализациями и чертежами
Знание систем/программ:
3D Max + Corona render, AutoCad, Adobe Photoshop, Corel Draw или Adobe Illustrator, Revit (будет преимуществом)
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы: с 9:30 до 18:30
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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