Проектировщик интерфейсов в команду сайта

Мы ищем проектировщика с опытом работы над большими многостраничными веб-сайтами, который поможет улучшать опыт взаимодействия пользователей с продуктами компании и будет влиять на метрики.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию умеет проектировать интерфейс, обладает насмотренностью и навыками веб-дизайна, которые позволят сделать сайт лучше визуально.

Человек на этой позиции будет исследовать наших пользователей и переносить накопленный опыт в интерфейс.