Проектировщик интерфейсов в команду сайта

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Мы ищем проектировщика с опытом работы над большими многостраничными веб-сайтами, который поможет улучшать опыт взаимодействия пользователей с продуктами компании и будет влиять на метрики.
Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию умеет проектировать интерфейс, обладает насмотренностью и навыками веб-дизайна, которые позволят сделать сайт лучше визуально.
Человек на этой позиции будет исследовать наших пользователей и переносить накопленный опыт в интерфейс.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Работать на стыке UX и веб-дизайна. Человек на этой позиции будет проектировать элементы интерфейса и страницы сайта. Наш сайт состоит из компонентов. Надо будет следить за существующими, обновлять их и создавать новые.
- Много говорить с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели. Человек в этой роли будет много общаться как с внутренним заказчиком, так и с внешним.
- Разбираться в сложной предметной области и ловко управляться с ограничениями технологий. Нужно уметь балансировать между пользователем, бизнесом и ресурсами разработки.
- Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, проводить качественные и количественные исследования с пользователями. В нашем департаменте есть команда исследователей, которая в этом сможет помочь.
- Формировать метрики, следить за ними и дорабатывать текущие решения на основании этих метрик.
- Создавать на основе существующего фирменного стиля иконки, простую графику (например, схемы), формировать требования для более сложных элементов графическому дизайнеру и принимать работу.
- Развивать библиотеку UX- компонентов и UI-элементов вместе с проектировщиками компании.
Наши ожидания:
- У вас есть опыт работы от двух лет в роли проектировщика интерфейсов
- Умеете проводить качественные и количественные исследования
- У вас есть навык работы с дизайн-системой
- Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и знаете, что это такое
- Понимаете разницу между делать и сделать
- Обладаете хорошей насмотренностью
- Знаете системы веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics
Будет плюсом:
- Навыки графического дизайна или опыт работы веб-дизайнером
- Опыт работы в ecommerce-продуктах
- Опыт HTML-верстки
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса