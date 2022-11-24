Проектировщик интерфейсов в команду сайта

Мы ищем проектировщика с опытом работы над большими многостраничными веб-сайтами, который поможет улучшать опыт взаимодействия пользователей с продуктами компании и будет влиять на метрики.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию умеет проектировать интерфейс, обладает насмотренностью и навыками веб-дизайна, которые позволят сделать сайт лучше визуально.

Человек на этой позиции будет исследовать наших пользователей и переносить накопленный опыт в интерфейс.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Мы ищем проектировщика с опытом работы над большими многостраничными веб-сайтами, который поможет улучшать опыт взаимодействия пользователей с продуктами компании и будет влиять на метрики.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию умеет проектировать интерфейс, обладает насмотренностью и навыками веб-дизайна, которые позволят сделать сайт лучше визуально.

Человек на этой позиции будет исследовать наших пользователей и переносить накопленный опыт в интерфейс.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Работать на стыке UX и веб-дизайна. Человек на этой позиции будет проектировать элементы интерфейса и страницы сайта. Наш сайт состоит из компонентов. Надо будет следить за существующими, обновлять их и создавать новые.
  • Много говорить с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели. Человек в этой роли будет много общаться как с внутренним заказчиком, так и с внешним.
  • Разбираться в сложной предметной области и ловко управляться с ограничениями технологий. Нужно уметь балансировать между пользователем, бизнесом и ресурсами разработки.
  • Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, проводить качественные и количественные исследования с пользователями. В нашем департаменте есть команда исследователей, которая в этом сможет помочь.
  • Формировать метрики, следить за ними и дорабатывать текущие решения на основании этих метрик.
  • Создавать на основе существующего фирменного стиля иконки, простую графику (например, схемы), формировать требования для более сложных элементов графическому дизайнеру и принимать работу.
  • Развивать библиотеку UX- компонентов и UI-элементов вместе с проектировщиками компании.

Наши ожидания:

  • У вас есть опыт работы от двух лет в роли проектировщика интерфейсов
  • Умеете проводить качественные и количественные исследования
  • У вас есть навык работы с дизайн-системой
  • Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и знаете, что это такое
  • Понимаете разницу между делать и сделать
  • Обладаете хорошей насмотренностью
  • Знаете системы веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics

Будет плюсом:

  • Навыки графического дизайна или опыт работы веб-дизайнером
  • Опыт работы в ecommerce-продуктах
  • Опыт HTML-верстки

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату
  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.