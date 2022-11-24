Сетевой инженер

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Отдел развития сети занимается:
- Разработкой и внедрением комплексных архитектурных изменений в сетевой инфраструктуре
- Подбором и тестированием сетевого оборудования, сетевых функций/протоколов, а также программных решений, которые потенциально могут подойти для решения текущих и будущих задач Selectel
- Проработкой сетевой части совместных проектов с коллегами из других команд Selectel
- Развитием процессов взаимодействия, связанных с работой сети, в которые вовлечены разные функциональные команды
Почему в Отделе развития сети здорово работать:
- Команда работает с самыми свежими и перспективными наработками индустрии сетей и топовым сетевым оборудованием провайдерского уровня, а их успешные наработки сегодня это именно то, чем будут пользоваться наши клиенты завтра
- Отдел плотно сотрудничает с другими командами и поэтому постоянно получает знания из смежных областей, решает задачи на стыке компетенций
- Команда непрерывно развивается, наращивает свой профессиональный уровень и экспертизу
- Здесь действительно можно влиять на выстраивание процессов не только внутри команды, но и компании в целом
- Отсутствие микроменеджмента - вы сможете сами распределять свои задачи и свою загрузку
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участвовать в разработке сетевой архитектуры
- Составлять планы тестирования и следовать им
- Заниматься сборкой тестовых стендов, проверкой сетевого оборудования и ПО на соответствие выдвинутым требованиям, диагностикой и выявлением багов
- Взаимодействовать с техническими специалистами вендоров сетевого оборудования и разработчиками ПО с целью разворачивания тестовых стендов/исправления багов/внедрения нового функционала
- Участвовать во внедрении успешных наработок в продуктовую сеть
- Изучать техническую документацию к оборудованию/ПО, адаптировать ее под реальные кейсы
- Постоянно обмениваться знаниями и опытом с коллегами (ведение документации, выступления перед другими членами команды, подготовка обучающих материалов и многое другие)
Наши ожидания:
- Вы обладаете знаниями в области сетевых технологий и опытом работы сетевым инженером
- У вас есть опыт эксплуатации мультивендорных сетей с количеством более 2000 устройств
- Вы обладаете пониманием принципов и опытом работы с оверлейными сетями, пониманием архитектурных особенностей сетей облачных провайдеров
- У вас есть опыт в области внедрения процедур автоматизации
Знание систем/программ:
- Уровень знаний сетевых технологий не ниже CCNP/JNCIP
- Программирование на уровне автоматизации рутинных задач
Будет плюсом:
- Опыт на позиции сетевого инженера в крупном операторе связи и/или облачном провайдере
- Опыт администрирования Linux, понимание особенностей работы и ограничений сетевого стека Linux
- Желание и умение программировать
Про условия:
Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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