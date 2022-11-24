Сети

Сетевой инженер

Отдел развития сети занимается:

  • Разработкой и внедрением комплексных архитектурных изменений в сетевой инфраструктуре
  • Подбором и тестированием сетевого оборудования, сетевых функций/протоколов, а также программных решений, которые потенциально могут подойти для решения текущих и будущих задач Selectel
  • Проработкой сетевой части совместных проектов с коллегами из других команд Selectel
  • Развитием процессов взаимодействия, связанных с работой сети, в которые вовлечены разные функциональные команды 

Почему в Отделе развития сети здорово работать:

  • Команда работает с самыми свежими и перспективными наработками индустрии сетей и топовым сетевым оборудованием провайдерского уровня, а их успешные наработки сегодня это именно то, чем будут пользоваться наши клиенты завтра
  • Отдел плотно сотрудничает с другими командами и поэтому постоянно получает знания из смежных областей, решает задачи на стыке компетенций
  • Команда непрерывно развивается, наращивает свой профессиональный уровень и экспертизу
  • Здесь действительно можно влиять на выстраивание процессов не только внутри команды, но и компании в целом
  • Отсутствие микроменеджмента - вы сможете сами распределять свои задачи и свою загрузку 
Санкт-Петербург
Гибкий
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Отдел развития сети занимается:

  • Разработкой и внедрением комплексных архитектурных изменений в сетевой инфраструктуре
  • Подбором и тестированием сетевого оборудования, сетевых функций/протоколов, а также программных решений, которые потенциально могут подойти для решения текущих и будущих задач Selectel
  • Проработкой сетевой части совместных проектов с коллегами из других команд Selectel
  • Развитием процессов взаимодействия, связанных с работой сети, в которые вовлечены разные функциональные команды 

Почему в Отделе развития сети здорово работать:

  • Команда работает с самыми свежими и перспективными наработками индустрии сетей и топовым сетевым оборудованием провайдерского уровня, а их успешные наработки сегодня это именно то, чем будут пользоваться наши клиенты завтра
  • Отдел плотно сотрудничает с другими командами и поэтому постоянно получает знания из смежных областей, решает задачи на стыке компетенций
  • Команда непрерывно развивается, наращивает свой профессиональный уровень и экспертизу
  • Здесь действительно можно влиять на выстраивание процессов не только внутри команды, но и компании в целом
  • Отсутствие микроменеджмента - вы сможете сами распределять свои задачи и свою загрузку 
Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участвовать в разработке сетевой архитектуры
  • Составлять планы тестирования и следовать им
  • Заниматься сборкой тестовых стендов, проверкой сетевого оборудования и ПО на соответствие выдвинутым требованиям, диагностикой и выявлением багов
  • Взаимодействовать с техническими специалистами вендоров сетевого оборудования и разработчиками ПО с целью разворачивания тестовых стендов/исправления багов/внедрения нового функционала
  • Участвовать во внедрении успешных наработок в продуктовую сеть
  • Изучать техническую документацию к оборудованию/ПО, адаптировать ее под реальные кейсы
  • Постоянно обмениваться знаниями и опытом с коллегами (ведение документации, выступления перед другими членами команды, подготовка обучающих материалов и многое другие)

Наши ожидания:

  • Вы обладаете знаниями в области сетевых технологий и  опытом работы сетевым инженером
  • У вас есть опыт эксплуатации мультивендорных сетей с количеством более 2000 устройств
  • Вы обладаете пониманием принципов и опытом работы с оверлейными сетями, пониманием архитектурных особенностей сетей облачных провайдеров
  • У вас есть опыт в области внедрения процедур автоматизации

Знание систем/программ:

  • Уровень знаний сетевых технологий не ниже CCNP/JNCIP
  • Программирование на уровне автоматизации рутинных задач

Будет плюсом:

  • Опыт на позиции сетевого инженера в крупном операторе связи и/или облачном провайдере
  • Опыт администрирования Linux, понимание особенностей работы и ограничений сетевого стека Linux
  • Желание и умение программировать

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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