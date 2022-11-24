Сетевой инженер

Почему в Отделе развития сети здорово работать:

На этой позиции вам предстоит:

Участвовать в разработке сетевой архитектуры

Составлять планы тестирования и следовать им

Заниматься сборкой тестовых стендов, проверкой сетевого оборудования и ПО на соответствие выдвинутым требованиям, диагностикой и выявлением багов

Взаимодействовать с техническими специалистами вендоров сетевого оборудования и разработчиками ПО с целью разворачивания тестовых стендов/исправления багов/внедрения нового функционала

Участвовать во внедрении успешных наработок в продуктовую сеть

Изучать техническую документацию к оборудованию/ПО, адаптировать ее под реальные кейсы

Постоянно обмениваться знаниями и опытом с коллегами (ведение документации, выступления перед другими членами команды, подготовка обучающих материалов и многое другие)

Наши ожидания:

Вы обладаете знаниями в области сетевых технологий и опытом работы сетевым инженером

У вас есть опыт эксплуатации мультивендорных сетей с количеством более 2000 устройств

Вы обладаете пониманием принципов и опытом работы с оверлейными сетями, пониманием архитектурных особенностей сетей облачных провайдеров

У вас есть опыт в области внедрения процедур автоматизации

Знание систем/программ:

Уровень знаний сетевых технологий не ниже CCNP/JNCIP

Программирование на уровне автоматизации рутинных задач

Будет плюсом:

Опыт на позиции сетевого инженера в крупном операторе связи и/или облачном провайдере

Опыт администрирования Linux, понимание особенностей работы и ограничений сетевого стека Linux

Желание и умение программировать

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса