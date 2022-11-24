Backend-разработка

Junior Python-разработчик в команду DCIM

DCIM (Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ) - это направление, которое занимается учетом, мониторингом инфраструктуры дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.

Внутри отдела сформировалась классная команда разработчиков, которая работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.

Количество интеграций с системами DCIM увеличивается, появляется потребность в получении всё большего количества данных - усложняется архитектура сопутствующих приложений.

Мы ищем сотрудника, имеющего опыт разработки web-приложений и готового взять на себя ответственность за добавление новых фич в действующий проект и готового работать над созданием новых крутых сервисов!

Санкт-Петербург
Гибкий
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DCIM (Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ) - это направление, которое занимается учетом, мониторингом инфраструктуры дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.

Внутри отдела сформировалась классная команда разработчиков, которая работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.

Количество интеграций с системами DCIM увеличивается, появляется потребность в получении всё большего количества данных - усложняется архитектура сопутствующих приложений.

Мы ищем сотрудника, имеющего опыт разработки web-приложений и готового взять на себя ответственность за добавление новых фич в действующий проект и готового работать над созданием новых крутых сервисов!

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разрабатывать серверную часть приложения для визуализации данных системы учета активов и инфраструктуры дата-центра
  • Разрабатывать серверную часть приложения для управления плановыми работами и управления остатками ЗИП складов, а также вспомогательных инструментов для нужд различных отделов компании
  • Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана
  • Дописывать плагины, модули и расширения для наращивания возможностей исходной системы
  • Проводить код-ревью коллег по отделу и вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Продумывать оптимальные принципы хранения данных в БД
  • Формировать отчеты из базы данных управления конфигурациями
  • Работать с большими массивами данных, постоянно анализировать и актуализировать информацию в системе учета DCIM

Наши ожидания:

  • Опыт коммерческой разработки на Python
  • Уверенная работа с Git
  • Опыт работы с операционными системами GNU/Linux
  • Умение красиво писать код, оформлять Git-коммиты и задачи в JIRA
  • Опыт работы с PostgreSQL и умение писать SQL-запросы
  • Опыт работы с web-фреймворком Flask/FastAPI/Django
  • Опыт работы с ORM (SQLAlchemy/Django ORM)
  • Понимание базовых принципов работы с Docker
  • Опыт написания тестов (unittest, Pytest)
  • Опыт работы с менеджерами очередей (Dramatiq/Celery/PythonRQ)
  • Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)

Будет плюсом:

  • Понимание работы “фронта” (HTML/CSS/JS/JQuery/Bootstrap)
  • Опыт работы с MongoDB
  • Понимание принципов CI/CD
  • Знание LDAP/SAML/SSO
  • Понимание базовых принципов работы с K8s (kubectl)
  • Знание API-протока JSON-RPC 2.0
  • Опыт настройки и работы с ITAM/IPAM системами (Netbox)
  • Опыт работы с GraphQL

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату
  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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