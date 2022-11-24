Junior Python-разработчик в команду DCIM

DCIM (Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ) - это направление, которое занимается учетом, мониторингом инфраструктуры дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.
Внутри отдела сформировалась классная команда разработчиков, которая работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.
Количество интеграций с системами DCIM увеличивается, появляется потребность в получении всё большего количества данных - усложняется архитектура сопутствующих приложений.
Мы ищем сотрудника, имеющего опыт разработки web-приложений и готового взять на себя ответственность за добавление новых фич в действующий проект и готового работать над созданием новых крутых сервисов!
На этой позиции вам предстоит:
- Разрабатывать серверную часть приложения для визуализации данных системы учета активов и инфраструктуры дата-центра
- Разрабатывать серверную часть приложения для управления плановыми работами и управления остатками ЗИП складов, а также вспомогательных инструментов для нужд различных отделов компании
- Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана
- Дописывать плагины, модули и расширения для наращивания возможностей исходной системы
- Проводить код-ревью коллег по отделу и вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Продумывать оптимальные принципы хранения данных в БД
- Формировать отчеты из базы данных управления конфигурациями
- Работать с большими массивами данных, постоянно анализировать и актуализировать информацию в системе учета DCIM
Наши ожидания:
- Опыт коммерческой разработки на Python
- Уверенная работа с Git
- Опыт работы с операционными системами GNU/Linux
- Умение красиво писать код, оформлять Git-коммиты и задачи в JIRA
- Опыт работы с PostgreSQL и умение писать SQL-запросы
- Опыт работы с web-фреймворком Flask/FastAPI/Django
- Опыт работы с ORM (SQLAlchemy/Django ORM)
- Понимание базовых принципов работы с Docker
- Опыт написания тестов (unittest, Pytest)
- Опыт работы с менеджерами очередей (Dramatiq/Celery/PythonRQ)
- Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
Будет плюсом:
- Понимание работы “фронта” (HTML/CSS/JS/JQuery/Bootstrap)
- Опыт работы с MongoDB
- Понимание принципов CI/CD
- Знание LDAP/SAML/SSO
- Понимание базовых принципов работы с K8s (kubectl)
- Знание API-протока JSON-RPC 2.0
- Опыт настройки и работы с ITAM/IPAM системами (Netbox)
- Опыт работы с GraphQL
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса