Junior Python-разработчик в команду DCIM

DCIM (Отдел систем управления инфраструктурой ДЦ) - это направление, которое занимается учетом, мониторингом инфраструктуры дата-центров и автоматизацией сопутствующих процессов.

Внутри отдела сформировалась классная команда разработчиков, которая работает над созданием приложений для автоматизации рутинных задач, визуализации данных, построения отчётов, интеграции со сторонними сервисами и решения многих других задач.

Количество интеграций с системами DCIM увеличивается, появляется потребность в получении всё большего количества данных - усложняется архитектура сопутствующих приложений.

Мы ищем сотрудника, имеющего опыт разработки web-приложений и готового взять на себя ответственность за добавление новых фич в действующий проект и готового работать над созданием новых крутых сервисов!