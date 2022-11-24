Ведущий специалист по обучению

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Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Создавать карьерные уровни в компании. Тут нужно много сотрудничать с руководителями и HRBP в их актуализации, хорошо структурировать информацию и уметь привлекательно рассказывать о проекте
- Выстраивать работу с внутренними экспертами по созданию обучения. Нужно будет помогать в подготовке материалов, выборе формата подачи, вычитывать контент, общаться с дизайнерами и, конечно, мотивировать экспертов 🙂
- Модерировать LMS-систему. Мы работаем с Teachbase. В этой системе нужно заводить группы, мониторить успеваемость и мягко пушить учащихся
- Создавать и актуализировать существующие онлайн-курсы. В Selectel большой объём знаний в разных командах. Нам нужен человек, который сможет применить знания педдизайна на практике. Нужно будет создавать курсы с нуля и следить за актуальностью уже готовых курсов.
- Анализировать учебный опыт сотрудников. Нам важно, чтобы ведущий специалист не просто поддерживал работоспособность систем обучения, но и видел потенциальные проблемы и потребности. Поэтому важной частью работы будет мониторинг успеваемости, обратной связи и потребностей всех форм обучения
- Организовывать и проводить тренинги. Это требует понимания актуальных для компании тем, зания рынка провайдеров и базовых организаторских способностей. Если у тебя есть опыт тренерства, то можно самостоятельно проводить обучение.
- Модерация базы знаний в Сonfluence. В компании много знаний, связанных с обучением и развитием. Нужно внимательно и системно их фиксировать на конфлю и периодически мониторить их актуальность.
Наши ожидания:
- опыт работы с аналогичными задачами в IT компании практика управления HR-проектами
- опыт создания или работы с карьерными уровнями
- навыки верстки курсов в Tilda и iSpring, работы с LMS
знание основ педагогического дизайна и форматов e-learning
И чтобы человек был хороший:
- ориентация на результат и ответственность
- доброжелательность и открытость в общении
- любовь к людям и желание помогать
- умение структурировать большие объемы информации, внимательность к деталям
- техническая грамотность, способность к быстрому самостоятельному изучению технологий (Miro, Tilda, iSpring, Jira, Confluence и проч.)
Будет плюсом:
- владение IT-терминологией и понимание основных IT-технологий
- опыт тренерской работы
- хорошее чувство юмора и знание мемов 😜
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса