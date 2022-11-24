Ведущий специалист по обучению

Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Создавать карьерные уровни в компании. Тут нужно много сотрудничать с руководителями и HRBP в их актуализации, хорошо структурировать информацию и уметь привлекательно рассказывать о проекте
  • Выстраивать работу с внутренними экспертами по созданию обучения. Нужно будет помогать в подготовке материалов, выборе формата подачи, вычитывать контент, общаться с дизайнерами и, конечно, мотивировать экспертов 🙂
  • Модерировать LMS-систему. Мы работаем с Teachbase. В этой системе нужно заводить группы, мониторить успеваемость и мягко пушить учащихся
  • Создавать и актуализировать существующие онлайн-курсы. В Selectel большой объём знаний в разных командах. Нам нужен человек, который сможет применить знания педдизайна на практике. Нужно будет создавать курсы с нуля и следить за актуальностью уже готовых курсов.
  • Анализировать учебный опыт сотрудников. Нам важно, чтобы ведущий специалист не просто поддерживал работоспособность систем обучения, но и видел потенциальные проблемы и потребности. Поэтому важной частью работы будет мониторинг успеваемости, обратной связи и потребностей всех форм обучения
  • Организовывать и проводить тренинги. Это требует понимания актуальных для компании тем, зания рынка провайдеров и базовых организаторских способностей. Если у тебя есть опыт тренерства, то можно самостоятельно проводить обучение.
  • Модерация базы знаний в Сonfluence. В компании много знаний, связанных с обучением и развитием. Нужно внимательно и системно их фиксировать на конфлю и периодически мониторить их актуальность.

Наши ожидания:

  • опыт работы с аналогичными задачами в IT компании практика управления HR-проектами
  • опыт создания или работы с карьерными уровнями
  • навыки верстки курсов в Tilda и iSpring, работы с LMS

  • знание основ педагогического дизайна и форматов e-learning

    И чтобы человек был хороший:

  • ориентация на результат и ответственность
  • доброжелательность и открытость в общении
  • любовь к людям и желание помогать
  • умение структурировать большие объемы информации, внимательность к деталям
  • техническая грамотность, способность к быстрому самостоятельному изучению технологий (Miro, Tilda, iSpring, Jira, Confluence и проч.)

Будет плюсом:

  • владение IT-терминологией и понимание основных IT-технологий
  • опыт тренерской работы
  • хорошее чувство юмора и знание мемов 😜

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.