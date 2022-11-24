Сети

Дежурный сетевой администратор

Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.

Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем дежурного сетевого администратора, который сможет усилить нашу команду поддержки и эксплуатации сети.

Санкт-Петербург
Сменный
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Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.

Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем дежурного сетевого администратора, который сможет усилить нашу команду поддержки и эксплуатации сети.

Санкт-Петербург
Сменный

На этой позиции вам предстоит:

  • Анализировать информацию, оперативно реагировать и траблшутить сетевое оборудование по сообщениям от мониторинговых систем сетевой инфраструктуры
  • Взаимодействовать внутри отдела и с другими подразделениями с целью оповещения об инцидентах, эскалации решения проблем, информирования и обмена знаниями
  • Работать с сетевым оборудованием и его настройкой
  • Работать по авариям и запросам клиентов
  • Актуализировать документацию в системе Confluence по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела

Наши ожидания:

  • Высшее профильное образование
  • Знания и понимание сетевых технологий на уровне CCNA/JNCIA
  • Навыки работы с сетевым оборудованием (CLI)
  • Понимание как технически включаются сетевые услуги
  • Опыт работы с Zabbix

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • На период срока испытания (3 месяца): 5-тидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00. После прохождения срока испытания - перевод в сменный график 2/2 с 09:00 до 21:00
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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