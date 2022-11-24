Дежурный сетевой администратор

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Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.
Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем дежурного сетевого администратора, который сможет усилить нашу команду поддержки и эксплуатации сети.
Санкт-Петербург
Сменный
На этой позиции вам предстоит:
- Анализировать информацию, оперативно реагировать и траблшутить сетевое оборудование по сообщениям от мониторинговых систем сетевой инфраструктуры
- Взаимодействовать внутри отдела и с другими подразделениями с целью оповещения об инцидентах, эскалации решения проблем, информирования и обмена знаниями
- Работать с сетевым оборудованием и его настройкой
- Работать по авариям и запросам клиентов
- Актуализировать документацию в системе Confluence по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
Наши ожидания:
- Высшее профильное образование
- Знания и понимание сетевых технологий на уровне CCNA/JNCIA
- Навыки работы с сетевым оборудованием (CLI)
- Понимание как технически включаются сетевые услуги
- Опыт работы с Zabbix
Про условия:
Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- На период срока испытания (3 месяца): 5-тидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00. После прохождения срока испытания - перевод в сменный график 2/2 с 09:00 до 21:00
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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