Практикант в команду бренд-медиа

У нас интересные задачи, которые помогают человеку учиться полезным вещам и выходить с практики с реально применимым и востребованным портфолио навыков. А еще мы следуем принципам learning by doing и сопровождаем процесс обучения менторской поддержкой.

На этой позиции вам предстоит:

Работать с разными форматами контента: обзоры в блог компании, карточки и посты в соцсети

Работать с админками блогов: верстать новые тексты в блог Selectel, на Хабре и vc, редактировать старые

Работать с метриками контента, уметь анализировать успешность текста

Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей

Наши ожидания:

Вы грамотно пишете и имеете какой-либо опыт работы с текстами (у вас есть публикации или примеры текстов)

Вы внимательны, ответственно относитесь к работе и умеете соблюдать дедлайны

Вас интересует сфера бизнеса компании — вы увлекаетесь IT, новыми технологиями, рынком облаков

Готовы разбираться в сложной предметной области.

Будет плюсом:

У вас есть базовое понимание правил HTML-верстки. Опыт верстки в Wordpress или на Хабр будет вашим преимуществом. Знакомы с одной из систем веб-аналитики — Яндекс.Метрика или Google Analytics.

Про условия:

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса