Маркетинг и PR

Практикант в команду бренд-медиа

У нас интересные задачи, которые помогают человеку учиться полезным вещам и выходить с практики с реально применимым и востребованным портфолио навыков. А еще мы следуем принципам learning by doing и сопровождаем процесс обучения менторской поддержкой.

Санкт-Петербург
Гибкий
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У нас интересные задачи, которые помогают человеку учиться полезным вещам и выходить с практики с реально применимым и востребованным портфолио навыков. А еще мы следуем принципам learning by doing и сопровождаем процесс обучения менторской поддержкой.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Работать с разными форматами контента: обзоры в блог компании, карточки и посты в соцсети
  • Работать с админками блогов: верстать новые тексты в блог Selectel, на Хабре и vc, редактировать старые
  • Работать с метриками контента, уметь анализировать успешность текста
  • Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей

Наши ожидания:

  • Вы грамотно пишете и имеете какой-либо опыт работы с текстами (у вас есть публикации или примеры текстов)
  • Вы внимательны, ответственно относитесь к работе и умеете соблюдать дедлайны
  • Вас интересует сфера бизнеса компании — вы увлекаетесь IT, новыми технологиями, рынком облаков
  • Готовы разбираться в сложной предметной области.

Будет плюсом:

У вас есть базовое понимание правил HTML-верстки. Опыт верстки в Wordpress или на Хабр будет вашим преимуществом. Знакомы с одной из систем веб-аналитики — Яндекс.Метрика или Google Analytics.

Про условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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