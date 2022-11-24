Практикант в команду бренд-медиа

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У нас интересные задачи, которые помогают человеку учиться полезным вещам и выходить с практики с реально применимым и востребованным портфолио навыков. А еще мы следуем принципам learning by doing и сопровождаем процесс обучения менторской поддержкой.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Работать с разными форматами контента: обзоры в блог компании, карточки и посты в соцсети
- Работать с админками блогов: верстать новые тексты в блог Selectel, на Хабре и vc, редактировать старые
- Работать с метриками контента, уметь анализировать успешность текста
- Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей
Наши ожидания:
- Вы грамотно пишете и имеете какой-либо опыт работы с текстами (у вас есть публикации или примеры текстов)
- Вы внимательны, ответственно относитесь к работе и умеете соблюдать дедлайны
- Вас интересует сфера бизнеса компании — вы увлекаетесь IT, новыми технологиями, рынком облаков
- Готовы разбираться в сложной предметной области.
Будет плюсом:
У вас есть базовое понимание правил HTML-верстки. Опыт верстки в Wordpress или на Хабр будет вашим преимуществом. Знакомы с одной из систем веб-аналитики — Яндекс.Метрика или Google Analytics.
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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