Системное администрирование

Инженер Linux

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать.

Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем SRE инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать.

Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем SRE инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Администрирование клиентских инфраструктур на мощностях Selectel
  • Развитие инструментов автоматизации развертывания и переноса сервисов
  • Поддержка CI/CD
  • Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела

Наши ожидания:

  • Экспертное знание ОС Linux
  • Опыт построения и администрирования кластеров СУБД (PostgreSQL или MySQL)
  • Уверенное знание Docker
  • Понимание CI/CD
  • Базовые знания k8s
  • Знание Ansible
  • Любовь к автоматизации рутинных задач

Знание систем/программ:

  • Centos + Ubuntu
  • LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP)
  • Docker + docker-compose
  • Nginx
  • Php-fpm
  • PostgreSQL
  • Ansible
  • Go/Python
  • Gitlab-CI

Будет плюсом:

  • Опыт работы на аналогичной позиции
  • Навыки программирования (Python, PHP, JS, Node.JS, Go)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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