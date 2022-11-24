Инженер Linux

Отдел услуг администрирования - мы команда инженеров, разработчиков и архитекторов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей (а сколько сервисов у тебя в кластере?) и обожаем все автоматизировать.
Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем SRE инженера в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и СI-пайплайны и вместе затащим не один классный проект!
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Администрирование клиентских инфраструктур на мощностях Selectel
- Развитие инструментов автоматизации развертывания и переноса сервисов
- Поддержка CI/CD
- Разработка и поддержка внутренних сервисов отдела
Наши ожидания:
- Экспертное знание ОС Linux
- Опыт построения и администрирования кластеров СУБД (PostgreSQL или MySQL)
- Уверенное знание Docker
- Понимание CI/CD
- Базовые знания k8s
- Знание Ansible
- Любовь к автоматизации рутинных задач
Знание систем/программ:
- Centos + Ubuntu
- LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP)
- Docker + docker-compose
- Nginx
- Php-fpm
- PostgreSQL
- Ansible
- Go/Python
- Gitlab-CI
Будет плюсом:
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Навыки программирования (Python, PHP, JS, Node.JS, Go)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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