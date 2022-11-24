UX

Проектировщик интерфейсов в команду корпоративного портала

Отдел разработки корпоративного портала занимается разработкой функциональности ежедневно используемой большинством сотрудников. Мы делаем вклад в успех компании, создавая качественные сервисы, которые позволяют нашим коллегам комфортно выполнять свои обязанности, мотивируя их, помогая развиваться и достигать поставленных целей!

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске - опытного UX-проектировщика, готового, эффективно решать интересные задачи вместе с нами!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Отдел разработки корпоративного портала занимается разработкой функциональности ежедневно используемой большинством сотрудников. Мы делаем вклад в успех компании, создавая качественные сервисы, которые позволяют нашим коллегам комфортно выполнять свои обязанности, мотивируя их, помогая развиваться и достигать поставленных целей!

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске - опытного UX-проектировщика, готового, эффективно решать интересные задачи вместе с нами!

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта
  • Собирать бизнес-требования и ограничения
  • Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, собирать инсайты
  • Проводить качественные и количественные исследования
  • Формировать метрики успешности и отслеживать их
  • Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт
  • Тесно взаимодействовать с командой разработки
  • Работать с пользователями
  • Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели

Наши ожидания:

  • Работали на схожей позиции
  • Имеете опыт или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования
  • Умеете разрешать противоречия, принимать обратную связь
  • Умеете презентовать и аргументировать выбранное решение
  • Умеете задавать вопросы и анализировать информацию
  • Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
  • Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй
  • Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату
  • Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.