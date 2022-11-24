Проектировщик интерфейсов в команду корпоративного портала

Отдел разработки корпоративного портала занимается разработкой функциональности ежедневно используемой большинством сотрудников. Мы делаем вклад в успех компании, создавая качественные сервисы, которые позволяют нашим коллегам комфортно выполнять свои обязанности, мотивируя их, помогая развиваться и достигать поставленных целей!

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске - опытного UX-проектировщика, готового, эффективно решать интересные задачи вместе с нами!