Проектировщик интерфейсов в команду корпоративного портала

Отдел разработки корпоративного портала занимается разработкой функциональности ежедневно используемой большинством сотрудников. Мы делаем вклад в успех компании, создавая качественные сервисы, которые позволяют нашим коллегам комфортно выполнять свои обязанности, мотивируя их, помогая развиваться и достигать поставленных целей!
Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске - опытного UX-проектировщика, готового, эффективно решать интересные задачи вместе с нами!
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проектировать пользовательский интерфейс для веб-продукта
- Собирать бизнес-требования и ограничения
- Выдвигать и проверять продуктовые гипотезы, собирать инсайты
- Проводить качественные и количественные исследования
- Формировать метрики успешности и отслеживать их
- Анализировать результаты работы и итеративно развивать продукт
- Тесно взаимодействовать с командой разработки
- Работать с пользователями
- Много общаться с людьми: вникать в контекст, уточнять условия использования продукта, понимать задачи, определять цели
Наши ожидания:
- Работали на схожей позиции
- Имеете опыт или готовы научиться проводить качественные и количественные исследования
- Умеете разрешать противоречия, принимать обратную связь
- Умеете презентовать и аргументировать выбранное решение
- Умеете задавать вопросы и анализировать информацию
- Практикуете человеко-ориентированный подход при разработке систем и точно знаете, что это такое
- Владеете инструментами составления персон и пользовательских историй
- Знаете как работают и обмениваются информацией современные веб-интерфейсы
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса