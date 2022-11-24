Младший специалист

На этой позиции вам предстоит:

Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности, подготавливать документацию и вести всю предусмотренную отчетность по проделанной работе

Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО

Обрабатывать входящие документы в ЭДО, а также отслеживать отказы в подписании документов, запросы на уточнение и иных ошибок в отправке исходящих документов. Своевременно устранять возникающие проблемы

Обрабатывать и отправлять приглашения в системе ЭДО, настраивать связности в системах для организации документооборота

Вести реестр оказания клиентам отдельных услуг, выставлять счета на оплату за такие услуги

Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С

Наши ожидания:

Опыт работы с клиентами, понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами

Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)

Знание основ бухгалтерского учета и делопроизводства, общих принципов работы платежных систем

Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации

Ориентированность на результат, умение добиваться поставленных целей

Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия

Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белую заработную плату

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса