Back office

Младший специалист

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности, подготавливать документацию и вести всю предусмотренную отчетность по проделанной работе
  • Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО
  • Обрабатывать входящие документы в ЭДО, а также отслеживать отказы в подписании документов, запросы на уточнение и иных ошибок в отправке исходящих документов. Своевременно устранять возникающие проблемы
  • Обрабатывать и отправлять приглашения в системе ЭДО, настраивать связности в системах для организации документооборота
  • Вести реестр оказания клиентам отдельных услуг, выставлять счета на оплату за такие услуги
  • Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С

Наши ожидания:

  • Опыт работы с клиентами, понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами
  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)
  • Знание основ бухгалтерского учета и делопроизводства, общих принципов работы платежных систем
  • Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации
  • Ориентированность на результат, умение добиваться поставленных целей
  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия
  • Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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