Младший специалист

Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности, подготавливать документацию и вести всю предусмотренную отчетность по проделанной работе
- Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО
- Обрабатывать входящие документы в ЭДО, а также отслеживать отказы в подписании документов, запросы на уточнение и иных ошибок в отправке исходящих документов. Своевременно устранять возникающие проблемы
- Обрабатывать и отправлять приглашения в системе ЭДО, настраивать связности в системах для организации документооборота
- Вести реестр оказания клиентам отдельных услуг, выставлять счета на оплату за такие услуги
- Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С
Наши ожидания:
- Опыт работы с клиентами, понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)
- Знание основ бухгалтерского учета и делопроизводства, общих принципов работы платежных систем
- Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации
- Ориентированность на результат, умение добиваться поставленных целей
- Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия
- Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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