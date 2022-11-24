Менеджер по оплате

Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Обрабатывать запросы от клиентов по вопросам: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора, регистрации на сайте и получения доступа к панели управления услугами
- Консультировать клиентов по указанным выше вопросам через тикет-систему, по электронной почте и по телефону. Заниматься решением возникающих у клиентов проблем с оплатой услуг и документооборотом, при необходимости взаимодействуя с платежными системами и операторами ЭДО
- Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг, функционалу панели управления услугами и иным вопросам отдела. Анализировать причины расторжения договоров и предпринимать меры к удержанию клиентов
- Отправлять по запросу отчетные и иные документы на бумаге и в системе ЭДО, производить с клиентами сверку взаиморасчетов
- Активно работать с биллинговой системой компании и контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела, взаимодействовать с проектными командами
Наши ожидания:
- Опыт работы с клиентами (преимуществом будет работа именно в клиентском сервисе/helpdesk)
- Хорошо развитые soft skills и эмпатия, желание помогать людям
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)
- Понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами
- Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота, общих принципов работы платежных систем
- Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия
- Аналитический склад ума, готовность работы с большими объемами информации
- Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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