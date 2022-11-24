Менеджер по оплате

На этой позиции вам предстоит:

Обрабатывать запросы от клиентов по вопросам: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора, регистрации на сайте и получения доступа к панели управления услугами

Консультировать клиентов по указанным выше вопросам через тикет-систему, по электронной почте и по телефону. Заниматься решением возникающих у клиентов проблем с оплатой услуг и документооборотом, при необходимости взаимодействуя с платежными системами и операторами ЭДО

Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг, функционалу панели управления услугами и иным вопросам отдела. Анализировать причины расторжения договоров и предпринимать меры к удержанию клиентов

Отправлять по запросу отчетные и иные документы на бумаге и в системе ЭДО, производить с клиентами сверку взаиморасчетов

Активно работать с биллинговой системой компании и контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела, взаимодействовать с проектными командами

Наши ожидания:

Опыт работы с клиентами (преимуществом будет работа именно в клиентском сервисе/helpdesk)

Хорошо развитые soft skills и эмпатия, желание помогать людям

Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)

Понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами

Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота, общих принципов работы платежных систем

Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия

Аналитический склад ума, готовность работы с большими объемами информации

Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белую заработную плату

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса