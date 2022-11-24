Back office

Менеджер по оплате

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Обрабатывать запросы от клиентов по вопросам: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора, регистрации на сайте и получения доступа к панели управления услугами
  • Консультировать клиентов по указанным выше вопросам через тикет-систему, по электронной почте и по телефону. Заниматься решением возникающих у клиентов проблем с оплатой услуг и документооборотом, при необходимости взаимодействуя с платежными системами и операторами ЭДО
  • Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг, функционалу панели управления услугами и иным вопросам отдела. Анализировать причины расторжения договоров и предпринимать меры к удержанию клиентов
  • Отправлять по запросу отчетные и иные документы на бумаге и в системе ЭДО, производить с клиентами сверку взаиморасчетов
  • Активно работать с биллинговой системой компании и контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела, взаимодействовать с проектными командами

Наши ожидания:

  • Опыт работы с клиентами (преимуществом будет работа именно в клиентском сервисе/helpdesk)
  • Хорошо развитые soft skills и эмпатия, желание помогать людям
  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)
  • Понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами
  • Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота, общих принципов работы платежных систем
  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия
  • Аналитический склад ума, готовность работы с большими объемами информации
  • Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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