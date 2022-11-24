Инженер по информационной безопасности инфраструктуры

Команда отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, оказание услуг администрирования систем защиты информации, а также приведение всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.

Инженеры у нас занимаются проектированием систем защиты, установкой, настройкой и сопровождением средств защиты в клиентской и внутренней инфраструктуре. Часто это сложные продуктивные IT-системы, поэтому скучать не придется!