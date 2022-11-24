Информационная безопасность

Инженер по информационной безопасности инфраструктуры

Команда отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, оказание услуг администрирования систем защиты информации, а также приведение всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.

Инженеры у нас занимаются проектированием систем защиты, установкой, настройкой и сопровождением средств защиты в клиентской и внутренней инфраструктуре. Часто это сложные продуктивные IT-системы, поэтому скучать не придется!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Команда отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, оказание услуг администрирования систем защиты информации, а также приведение всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.

Инженеры у нас занимаются проектированием систем защиты, установкой, настройкой и сопровождением средств защиты в клиентской и внутренней инфраструктуре. Часто это сложные продуктивные IT-системы, поэтому скучать не придется!

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Участвовать в проектировании систем защиты информации
  • Устанавливать, настраивать и поддерживать средства и системы защиты информации
  • Настраивать сбор логов, реагировать и расследовать инциденты информационной безопасности в поддерживаемых системах
  • Автоматизировать задачи, связанные с эксплуатацией защищенных систем

Наши ожидания:

  • Практические знания:

-операционных систем (Windows, *nix), прикладных служб и сервисов

-сетевых технологий (коммутация, маршрутизация, VLAN, NAT, FW)

-технологий виртуализации (VMware, KVM) 

  • Знание встроенных механизмов ОС для обеспечения безопасности
  • Опыт работы с сертифицированными средствами защиты и СКЗИ (SNS, SN LSP, Dallas Lock, vGate, Kaspersky, Соболь, ViPNet SafeBoot, ViPNet Custom, Континент (включая WAF), UserGate, MP SIEM, и тд) на уровне, достаточном для самостоятельной установки и настройки
  • Знание python/bash для автоматизации рутинных задач

Будет плюсом:

  • Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»
  • Наличие сертификатов по средствам защиты информации
  • Умение сопоставить реализуемые средствами защиты технические меры требованиям стандартов и методических документов в области ИБ
  • Участие в проектах по 152-ФЗ, PCI DSS, ISO 27001

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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