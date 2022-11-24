Инженер по информационной безопасности инфраструктуры

Команда отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, оказание услуг администрирования систем защиты информации, а также приведение всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.
Инженеры у нас занимаются проектированием систем защиты, установкой, настройкой и сопровождением средств защиты в клиентской и внутренней инфраструктуре. Часто это сложные продуктивные IT-системы, поэтому скучать не придется!
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Участвовать в проектировании систем защиты информации
- Устанавливать, настраивать и поддерживать средства и системы защиты информации
- Настраивать сбор логов, реагировать и расследовать инциденты информационной безопасности в поддерживаемых системах
- Автоматизировать задачи, связанные с эксплуатацией защищенных систем
Наши ожидания:
- Практические знания:
-операционных систем (Windows, *nix), прикладных служб и сервисов
-сетевых технологий (коммутация, маршрутизация, VLAN, NAT, FW)
-технологий виртуализации (VMware, KVM)
- Знание встроенных механизмов ОС для обеспечения безопасности
- Опыт работы с сертифицированными средствами защиты и СКЗИ (SNS, SN LSP, Dallas Lock, vGate, Kaspersky, Соболь, ViPNet SafeBoot, ViPNet Custom, Континент (включая WAF), UserGate, MP SIEM, и тд) на уровне, достаточном для самостоятельной установки и настройки
- Знание python/bash для автоматизации рутинных задач
Будет плюсом:
- Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»
- Наличие сертификатов по средствам защиты информации
- Умение сопоставить реализуемые средствами защиты технические меры требованиям стандартов и методических документов в области ИБ
- Участие в проектах по 152-ФЗ, PCI DSS, ISO 27001
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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