Аналитик требований по информационной безопасности

Команда отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, оказание услуг администрирования систем защиты информации, а также приведение всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.
Аналитик у нас — это центр компетенций по любым вопросам compliance в области безопасности и приватности. Он анализирует новые и существующие требования различных стандартов (сейчас это 152-ФЗ, PCI DSS, ISO 27001, SOC 2), приводит их к единой управляемой системе, пишет реально работающие документы, и на этой базе проектирует системы защиты для всех продуктов Selectel.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Анализировать и контролировать соответствие IT-инфраструктуры продуктов Selectel требованиям законодательства и стандартов в области информационной безопасности
- Участвовать в приведении IT-инфраструктуры продуктов Selectel в соответствие требованиям безопасности
- Разрабатывать отчетные документы, рекомендации, проектную и рабочую документацию
- Проектировать системы защиты информации для современной IT-инфраструктуры (виртуализация, контейнеризация)
- Выстраивать процессы в рамках системы менеджмента информационной безопасности -
- Разрабатывать «живые» и соответствующие реальным бизнес-процессам политики, регламенты и инструкции
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года, а именно: анализ рисков и угроз, выработка мер и контролей, проведение аудитов, разработка документов, выстраивание процессов
- Знание законодательства РФ в области защиты информации и персональных данных (149-ФЗ, 152-ФЗ, 187-ФЗ, Банк России, приказы и методические документы ФСТЭК и ФСБ России)
- Понимание международных стандартов и методологий
- Знание средств и методов обеспечения информационной безопасности в современной IT-инфраструктуре
- Умение связать требования со встроенными возможностями операционных систем и прикладного ПО
- Высокий уровень коммуникативных навыков: можете перевести формальные требования на понятный для технических команд язык, а также с технического на язык аудиторов и бизнеса
Будет плюсом:
- Высшее образование по направлению «Информационная безопасность»
- Опыт работы с международными стандартами (PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018, 27701, SOC 2)
- Знание требований Регламента ЕС 2016/679 (GDPR) и умение увязать их с техническими мерами
- Понимание сетевых технологий, операционных систем Windows, Unix/Linux-based
- Понимание принципов функционирования виртуальных и облачных сред
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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