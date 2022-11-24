Аналитик требований по информационной безопасности

Команда отвечает за разработку продуктов информационной безопасности для наших клиентов, оказание услуг администрирования систем защиты информации, а также приведение всех продуктов Selectel в соответствие требованиям законодательства и международных стандартов.

Аналитик у нас — это центр компетенций по любым вопросам compliance в области безопасности и приватности. Он анализирует новые и существующие требования различных стандартов (сейчас это 152-ФЗ, PCI DSS, ISO 27001, SOC 2), приводит их к единой управляемой системе, пишет реально работающие документы, и на этой базе проектирует системы защиты для всех продуктов Selectel.



