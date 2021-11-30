Менеджер по корпоративным продажам

Мы в Selectel 14 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону. В связи с развитием бизнеса и расширением отдела продаж мы ищем коллегу в команду отдела исходящих продаж.
На этой позиции тебе предстоит:
- Поиск и привлечение новых клиентов
- Прямые продажи средним и крупным корпоративным клиентами
- Исполнение годового и ежемесячного планов продаж
- Проведение встреч с заказчиками
- Формирование коммерческих предложений и участие в закупочных мероприятиях
- Участие в ивентах, в том числе с презентациями о компании и продуктах
- Формирование обратной связи по продуктам и решениям компании
- Работа с командой продакт-менеджеров для увеличения продаж
Наши ожидания:
- У вас есть опыт B2B продаж IT-услуг
- Вы умеете самостоятельно работать с клиентами, участвовать в тендерах, формировать коммерческие предложения
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса