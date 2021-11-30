Продажи

Менеджер по корпоративным продажам

Мы в Selectel 14 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону. В связи с развитием бизнеса и расширением отдела продаж мы ищем коллегу в команду отдела исходящих продаж.


Москва
Гибкий
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Мы в Selectel 14 лет создаем новые продукты, чтобы помогать клиентам решать сложные задачи. К нам приходят, когда нужно создать или перенести инфраструктуру, защитить данные или обрабатывать их по закону. В связи с развитием бизнеса и расширением отдела продаж мы ищем коллегу в команду отдела исходящих продаж.


Москва
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Поиск и привлечение новых клиентов
  • Прямые продажи средним и крупным корпоративным клиентами
  • Исполнение годового и ежемесячного планов продаж
  • Проведение встреч с заказчиками
  • Формирование коммерческих предложений и участие в закупочных мероприятиях
  • Участие в ивентах, в том числе с презентациями о компании и продуктах
  • Формирование обратной связи по продуктам и решениям компании
  • Работа с командой продакт-менеджеров для увеличения продаж

Наши ожидания:

  • У вас есть опыт B2B продаж IT-услуг
  • Вы умеете самостоятельно работать с клиентами, участвовать в тендерах, формировать коммерческие предложения

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.