Back office

Младший специалист административно-хозяйственного отдела

Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.

Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде.

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе.

Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде.

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Размещение продуктов (кофе, чай, сладости, фрукты) и одноразовой посуды на кофе-поинтах
  • Ежедневное поддержание чистоты кофемашин, пурифайеров и кулеров в офисах
  • Своевременная уборка на кофе-поинтах
  • Отслеживание наличия продуктов, посуды, хозяйственных товаров и их своевременный заказ
  • Приемка товаров и поддержание порядка на складе хранения продуктов
  • Взаимодействие с контрагентами. Заключение и согласование договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
  • Подготовка рабочих мест для новых сотрудников

Наши ожидания:

  • Вы имеете опыт работы на аналогичной позиции
  • Вы умеете работать с ПК
  • Аккуратность и внимательность - ваше второе имя
  • Вы любите и умеете работать в команде
  • Вы вежливый, отзывчивый и неравнодушный человек

Про условия:

  • Официальное оформление, белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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