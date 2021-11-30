Cloud Security Engineer

Ищем инженера с хорошим опытом анализа программного кода и систем, который будет ответственным за безопасность облака со всех сторон. Сейчас эту работу делают вскладчину руководитель SRE, архитектор, директор по разработке. Мы хотим выделить этот важный тред в отдельную роль.

Для выполнения этой работы вам будет нужно взаимодействовать со всеми командами облачной платформы: SRE, командами разработки, Observability, Infra, DevOps, являясь для них существенным лидером в области систем обеспечения безопасности на всех уровнях. Также необходимо будет взаимодействовать с продакт-менеджерами и лидами других направлений для проведения совместных проектов.