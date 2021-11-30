Cloud Security Engineer

Ищем инженера с хорошим опытом анализа программного кода и систем, который будет ответственным за безопасность облака со всех сторон. Сейчас эту работу делают вскладчину руководитель SRE, архитектор, директор по разработке. Мы хотим выделить этот важный тред в отдельную роль.
Для выполнения этой работы вам будет нужно взаимодействовать со всеми командами облачной платформы: SRE, командами разработки, Observability, Infra, DevOps, являясь для них существенным лидером в области систем обеспечения безопасности на всех уровнях. Также необходимо будет взаимодействовать с продакт-менеджерами и лидами других направлений для проведения совместных проектов.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Развивать систему обеспечения безопасности облака Selectel
- Влиять на процессы разработки, на внедрение требований различных сертификаций
- Развивать систему обнаружения утечек данных, контроля доступов, zero trust policies и подобного
Наши ожидания:
- Опыт на аналогичной должности и успешные завершенные проекты, о которых вы можете нам рассказать.
- Опыт внедрения систем безопасности и регламентов безопасности в компаниях больше 100 человек
- Опыт взаимодействия с командами для внедрения новых практик безопасности (договариваться о сроках, синхронизировать приоритеты и т.д.)
- Опыт ручной работы по направлению, то есть не только знание теории, но и практика (уметь что нибудь взломать/сломать)
- Опыт настройки популярных SAST и DAST инструментов тулзов для анализа кода и зависимостей: BurpSuite, gosec, Bandit
- Опыт работы с системами контроля безопасности такими как: Wazuh, Tryvi
- Опыт использования инструментов для проникновения: OWASP ZAP, NMap, Metasploit, Kali Linux
- Опыт работы с Kubernetes, Vault и современными CI/CD-решениями (GitOps, GitlabCI, ArgoCD).
- Глубокие знания по безопасности разработки, администрирования на базе Linux систем
Будет плюсом:
- Опыт работы специалистом по безопасности в IaaS или у облачных провайдеров
- Сертификаты по безопасности (начиная с CompTIA Security+ и заканчивая CCSP)
- Реальные примеры отраженных вами атак или решенных вами проблем безопасности в компаниях
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату и годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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