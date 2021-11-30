На этой позиции тебе предстоит:
- Принимать активное участие в инвентаризациях ТМЦ и ОС
- Работать с документами в системе 1С 8.3 и ДиаДок
- Оплачивать счета на закупку оборудования
- Помогать в ведении учета активов компании
- Проводить операции в 1С и оформлять первичные документы по ним
Наши ожидания:
- Высшее образование/незаконченное высшее образование
- Теоретические знания бухгалтерского и налогового учета
- Умение обрабатывать большие объемы информации
Знание систем/программ:
- Excel
Будет плюсом:
- Опыт работы с первичной документацией
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса