Финансы и юриспруденция

Стажер

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Принимать активное участие в инвентаризациях ТМЦ и ОС
  • Работать с документами в системе 1С 8.3 и ДиаДок
  • Оплачивать счета на закупку оборудования
  • Помогать в ведении учета активов компании
  • Проводить операции в 1С и оформлять первичные документы по ним

Наши ожидания:

  • Высшее образование/незаконченное высшее образование
  • Теоретические знания бухгалтерского и налогового учета
  • Умение обрабатывать большие объемы информации

Знание систем/программ:

  • Excel

Будет плюсом:

  • Опыт работы с первичной документацией

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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