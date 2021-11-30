Backend-разработка

Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы в поисках Python-разработчика в команду Облачных баз данных!

Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.

Стэк команды

  • Языки: Python, TypeScript, Puppet, YAML, GO
  • Фреймворки: Flask, Angular, SQL Alchemy
  • Базы: PostgreSQL, MySQL, Redis
  • Сторонние продукты: OpenStack, Docker, Ansible, Terraform, Grafana, Victoria Metrics, Prometheus

Офис находится в питере, возможен и удаленный формат работы.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Python-разработчика в команду Облачных баз данных!

Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.

Стэк команды

  • Языки: Python, TypeScript, Puppet, YAML, GO
  • Фреймворки: Flask, Angular, SQL Alchemy
  • Базы: PostgreSQL, MySQL, Redis
  • Сторонние продукты: OpenStack, Docker, Ansible, Terraform, Grafana, Victoria Metrics, Prometheus

Офис находится в питере, возможен и удаленный формат работы.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Проектирование и разработка компонентов сервиса Управляемые базы данных
  • Поддержка открытых SDK для работы с публичной частью сервиса
  • Написание технической документации описывающей устройство и особенности работы сервиса
  • Подготовка программного обеспечения к развертыванию в тестовых и продуктовых окружениях
  • Проведение код-ревью

Наши ожидания:

  • Уверенное владение языком Python
  • Опыт работы с операционными системами GNU/Linux
  • Опыт работы с БД PostgreSQL и/или MySQL
  • Знание современных DevOps практик, опыт подготовки ПО к эксплуатации
  • Опыт написания тестов для разрабатываемого ПО

Будет плюсом:

  • Опыт работы с облачными технологиями
  • Опыт работы с OpenStack
  • Опыт развертывания и эксплуатации какой-либо СУБД (PostgreSQL, MySQL)
  • Опыт разработки на Go

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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