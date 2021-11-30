Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы в поисках Python-разработчика в команду Облачных баз данных!

Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.

Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.

Стэк команды

Языки: Python, TypeScript, Puppet, YAML, GO

Фреймворки: Flask, Angular, SQL Alchemy

Базы: PostgreSQL, MySQL, Redis

Сторонние продукты: OpenStack, Docker, Ansible, Terraform, Grafana, Victoria Metrics, Prometheus

Офис находится в питере, возможен и удаленный формат работы.