Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы в поисках Python-разработчика в команду Облачных баз данных!
Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.
Стэк команды
- Языки: Python, TypeScript, Puppet, YAML, GO
- Фреймворки: Flask, Angular, SQL Alchemy
- Базы: PostgreSQL, MySQL, Redis
- Сторонние продукты: OpenStack, Docker, Ansible, Terraform, Grafana, Victoria Metrics, Prometheus
Офис находится в питере, возможен и удаленный формат работы.
На этой позиции тебе предстоит:
- Проектирование и разработка компонентов сервиса Управляемые базы данных
- Поддержка открытых SDK для работы с публичной частью сервиса
- Написание технической документации описывающей устройство и особенности работы сервиса
- Подготовка программного обеспечения к развертыванию в тестовых и продуктовых окружениях
- Проведение код-ревью
Наши ожидания:
- Уверенное владение языком Python
- Опыт работы с операционными системами GNU/Linux
- Опыт работы с БД PostgreSQL и/или MySQL
- Знание современных DevOps практик, опыт подготовки ПО к эксплуатации
- Опыт написания тестов для разрабатываемого ПО
Будет плюсом:
- Опыт работы с облачными технологиями
- Опыт работы с OpenStack
- Опыт развертывания и эксплуатации какой-либо СУБД (PostgreSQL, MySQL)
- Опыт разработки на Go
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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