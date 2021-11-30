Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации

Москва
Сменный
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Москва
Сменный

На этой позиции тебе предстоит:

  • Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ
  • Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий
  • Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ
  • Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб
  • Участие в плановых работах и ТО
  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию электрической схемы серверных шкафов, базовый монтаж оборудования
  • Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (СКУД, Вентустановки, ДГУ, ИБП)
  • Оперативные переключения в ЭУ, изменение уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных.
  • Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
  • Выполнение функций лифтера

Наши ожидания:

  • Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
  • Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
  • Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей.
  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE
  • Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ

Будет плюсом:

  • Опыт работы в дата-центрах, знание устройства дата-центров.
  • Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания, дизель-генераторными установками и аккумуляторными батареями
  • Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
  • Умение читать техническую документацию на английском языке
  • Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio
  • Навыки работы с информационными системами (ИС, BMS, системы мониторинга Scada и иные)

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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