Эксплуатация дата-центра

Ведущий инженер по общестроительным работам

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции тебе предстоит:

  • Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах в Санкт-Петербурге, ЛО и Москве по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
  • Подсчет объемов строительно-монтажных работ
  • Взаимодействие с подрядными организациями
  • Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству
  • Оптимизация проектных решений
  • Разработка несложных конструктивных узлов и чертежей
  • Контроль исполнения работ подрядными организациями 
  • Ведение учета выполненных работ

Наши ожидания:

  • Опыт на аналогичной позиции 
  • Знание современных технологий строительства, строительных материалов
  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства 
  • Опыт использования AutoCad, Word, Excel
  • Опыт взаимодействия с подрядными организациями
  • Опыт составления грамотных технических заданий на работы по ремонту/строительству зданий

Будет плюсом:

  • Опыт ведения тендерных процедур
  • Высшее инженерно-строительное образование (ПГС/ПЗ)

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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