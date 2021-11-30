Golang-разработчик в команду PaaS-продуктов

Мы в поисках Golang-разработчика в команду PaaS-продуктов!

Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes, Serverless и Container Regestry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.

Технологии: Go, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL, OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.

Офис находится в Питере, возможен и полностью удаленный формат работы.