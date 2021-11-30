Менеджер по договорной работе

На этой позиции тебе предстоит:
- Взаимодействовать с клиентами компании по вопросам документооборота
- Обрабатывать запросы от клиентов в почте, тикет-системе, по телефону
- Консультировать по возникающим вопросам и помогать с решением клиентских проблем
- Оформлять договоры, дополнительные соглашения, приложения, бланки заказа
- Организовывать подписания документов внутри компании и контролировать своевременное подписание со стороны клиента
- Работать в системе ЭДО Диадок с договорами и бухгалтерскими документами
- Отправлять документы, обрабатывать уточнения и отказы в подписании со стороны контрагентов
- Обрабатывать входящие документы, направленные в отделы
- Работать с партнерами в рамках реферальной программы компании
- Заключать реферальные договоры, проверять исполнение партнерами условий договора, обрабатывать заявки на выплаты партнерам
Наши ожидания:
- Опыт работы на схожей позиции
- Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок
- Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных
- Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
- Понимание специфики работы с сегментом B2B, опыт ведения более 130 клиентов
- Навыки делового общения и ведения переговоров, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
- Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса