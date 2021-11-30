Back office

Менеджер по договорной работе

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Взаимодействовать с клиентами компании по вопросам документооборота
  • Обрабатывать запросы от клиентов в почте, тикет-системе, по телефону
  • Консультировать по возникающим вопросам и помогать с решением клиентских проблем
  • Оформлять договоры, дополнительные соглашения, приложения, бланки заказа
  • Организовывать подписания документов внутри компании и контролировать своевременное подписание со стороны клиента
  • Работать в системе ЭДО Диадок с договорами и бухгалтерскими документами
  • Отправлять документы, обрабатывать уточнения и отказы в подписании со стороны контрагентов
  • Обрабатывать входящие документы, направленные в отделы
  • Работать с партнерами в рамках реферальной программы компании
  • Заключать реферальные договоры, проверять исполнение партнерами условий договора, обрабатывать заявки на выплаты партнерам

Наши ожидания:

  • Опыт работы на схожей позиции
  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок
  • Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных
  • Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
  • Понимание специфики работы с сегментом B2B, опыт ведения более 130 клиентов
  • Навыки делового общения и ведения переговоров, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.