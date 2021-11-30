Frontend-разработка

Frontend-разработчик в команду инфраструктурных PaaS-продуктов

Мы в поисках Frontend-разработчика в команду инфраструктурных PaaS-продуктов!

Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes, Serverless и Container Regestry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.

Технологии: Go, JS (Angular), OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.

Офис находится в Питере, возможен и удаленный формат работы.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Frontend-разработчика в команду инфраструктурных PaaS-продуктов!

Команда занимается развитием направления платформенных сервисов Kubernetes, Serverless и Container Regestry, разрабатывает новые фичи и продукты на базе облачной платформы, занимается обслуживанием клиентских кластеров Kubernetes в случае возникновения проблем.

Технологии: Go, JS (Angular), OpenStack, Gitlab, Ansible, Etcd, Kubernetes, Redis.

Офис находится в Питере, возможен и удаленный формат работы.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Участвовать в развитии сервисов Managed Kubernetes и Container Registry
  • Проектировать и реализовывать вместе с командой новые фичи
  • Переводить код с AngularJS на Angular
  • Принимать участие в разработке собственной библиотеки компонентов
  • Взаимодействовать с проектировщиками интерфейсов, backend-разработчиками , QA-инженерами и devops-специалистами
  • Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
  • Проводить код-ревью других Frontend-разработчиков

Наши ожидания:

  • Уверенные знания JavaScript и Typescript
  • Уверенные знания AngularJS/Angular
  • Понимание принципов RESTful API
  • Знание CSS3 и HTML5
  • Опыт работы с Git

Будет плюсом:

  • Опыт работы с LESS
  • Опыт написания Unit-тестов
  • Наличие завершенных работ в публичном доступе
  • Базовые знания Docker и Docker CLI

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.