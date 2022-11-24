Системный администратор в отдел автоматизации сетевых сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением it-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Важнейшая часть таких задач связана с сетями, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми сервисами.
Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается развитием API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ. Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные интерфейсы, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами простой и понятной!
Наш стек:
- Ubuntu Linux
- Ansible, AWX
- GitLab CI
- Zabbix, Prometheus, Grafana
- Bash, Python
- Docker, Kubernetes
- ClickHouse, PostgreSQL
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Развитие и поддержка инфраструктуры для проектов отдела
- Развитие мониторинга сервисов отдела и сетевой инфраструктуры ДЦ
- Автоматизация управления инфраструктурой
- Решение нетривиальных задач - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search
Наши ожидания:
- Хорошие знания Linux
- Хорошие знания сетевого стека и популярных сетевых протоколов (HTTP, DNS, SNMP, и т.п.)
- Умение читать код на bash/python
- Умение писать bash скрипты
- Опыт работы с SQL базами
- Опыт работы с Ansible
- Опыт работы с Zabbix
- Опыт работы с Docker
- Желание постоянно развиваться
Будет плюсом:
- Умение писать python скрипты
- Опыт в работе с Rest API
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белую заработную плату
- Годовую премию по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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