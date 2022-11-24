Системный администратор в отдел автоматизации сетевых сервисов

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи связанные с построением it-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Важнейшая часть таких задач связана с сетями, доступом в интернет, защитой от атак и прочими сетевыми сервисами.

Отдел автоматизации сетевых сервисов занимается развитием API, взаимодействующих с сетевым оборудованием и внутренними информационными системами, развитием мониторинга сетевой инфраструктуры ДЦ. Миссия команды – создавать надёжные и удобные в работе программные интерфейсы, скрывающие сложность низкоуровневых сетей и делающие работу с сетевыми устройствами простой и понятной!

Наш стек: