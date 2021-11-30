Технический писатель

Отдел внешних знаний Selectel ищет в свою команду технического писателя, который будет создавать пользовательскую документацию к продуктам компании.

Основная цель нашей работы — помочь пользователю. Документация для нас не самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.

Мы пишем о сложных вещах на языке пользователя, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать нашу документацию еще лучше.