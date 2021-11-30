Управление знаниями

Технический писатель

Отдел внешних знаний Selectel ищет в свою команду технического писателя, который будет создавать пользовательскую документацию к продуктам компании.

Основная цель нашей работы — помочь пользователю. Документация для нас не самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.

Мы пишем о сложных вещах на языке пользователя, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать нашу документацию еще лучше.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Отдел внешних знаний Selectel ищет в свою команду технического писателя, который будет создавать пользовательскую документацию к продуктам компании.

Основная цель нашей работы — помочь пользователю. Документация для нас не самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.

Мы пишем о сложных вещах на языке пользователя, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать нашу документацию еще лучше.

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам kb.selectel.ru
  • Заниматься подготовкой к публикации документации API developers.selectel.ru совместно с командой разработки
  • Развивать и улучшать документацию по продукту совместно с менеджерами по продукту
  • Работать с обратной связью и метриками
  • Работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами совместно с командой технических писателей

Наши ожидания:

  • Опыт работы техническим писателем в IT-компании
  • Знание, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
  • Готовность самостоятельно разбираться с технически сложными продуктами и писать документацию на русском языке
  • Умение обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
  • Умение оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритизировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку
  • Понимание, как работает API, и умение с ним взаимодействовать
  • Понимание, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной

Будет плюсом:

  • Опыт администрирования серверов, работа в технической поддержке
  • Умеете работать с Git и Markdown
  • Опыт работы с Google Analytics или Яндекс.Метрикой

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.