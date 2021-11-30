Технический писатель

Отдел внешних знаний Selectel ищет в свою команду технического писателя, который будет создавать пользовательскую документацию к продуктам компании.
Основная цель нашей работы — помочь пользователю. Документация для нас не самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.
Мы пишем о сложных вещах на языке пользователя, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать нашу документацию еще лучше.
На этой позиции тебе предстоит:
- Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам kb.selectel.ru
- Заниматься подготовкой к публикации документации API developers.selectel.ru совместно с командой разработки
- Развивать и улучшать документацию по продукту совместно с менеджерами по продукту
- Работать с обратной связью и метриками
- Работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами совместно с командой технических писателей
Наши ожидания:
- Опыт работы техническим писателем в IT-компании
- Знание, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
- Готовность самостоятельно разбираться с технически сложными продуктами и писать документацию на русском языке
- Умение обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
- Умение оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритизировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку
- Понимание, как работает API, и умение с ним взаимодействовать
- Понимание, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной
Будет плюсом:
- Опыт администрирования серверов, работа в технической поддержке
- Умеете работать с Git и Markdown
- Опыт работы с Google Analytics или Яндекс.Метрикой
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса