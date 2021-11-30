UX

Проектировщик интерфейсов

Команда международных проектов ищет проектировщика интерфейсов (UX/UI), который вместе с продуктовой командой займется проектированием сложного технологического продукта — от адаптации существующих интерфейсов сложных продуктов под специфику международной аудитории и проектирования бизнес-логики до написания интерфейсных текстов

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Команда международных проектов ищет проектировщика интерфейсов (UX/UI), который вместе с продуктовой командой займется проектированием сложного технологического продукта — от адаптации существующих интерфейсов сложных продуктов под специфику международной аудитории и проектирования бизнес-логики до написания интерфейсных текстов

Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Адаптация существующих интерфейсов продуктов компании под международный рынок
  • Проектирование бизнес-логики взаимодействия пользователей из разных регионов мира с продуктом
  • Составление и описание паттернов работы интерфейса, унификация дизайн-решений
  • Работа в рамках возможностей и ограничений дизайн-системы Ant
  • Написание интерфейсных текстов
  • Повышение доступности интерфейса, адаптация приложения для работы на разных устройствах

Наши ожидания:

  • Опыт проектирования интерфейсов сложных приложений для десктопа и мобильных устройств
  • Понимание принципов работы API
  • Понимание принципов построения дизайн-систем и умение их применять
  • Отличный устный и письменный английский
  • Опыт работы в продуктовой команде

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.