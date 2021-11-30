Проектировщик интерфейсов

Команда международных проектов ищет проектировщика интерфейсов (UX/UI), который вместе с продуктовой командой займется проектированием сложного технологического продукта — от адаптации существующих интерфейсов сложных продуктов под специфику международной аудитории и проектирования бизнес-логики до написания интерфейсных текстов