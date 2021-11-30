Финансы и юриспруденция

Финансовый менеджер по зарубежным компаниям группы

Департамент стратегии и аналитики Selectel в поиске Финансового менеджера на международное направление

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Департамент стратегии и аналитики Selectel в поиске Финансового менеджера на международное направление

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Сопровождение финансовой, налоговой и бухгалтерской функции при запуске бизнеса за рубежом
  • Ведение управленческой отчетности для иностранных компаний группы, а также для холдинговой компании (Кипр, BVI, в перспективе - ОАЭ)
  • Составление бюджетов и финансовое планирование, финансовый контроль
  • Ведение учета затрат, контроль своевременности платежей, проверка инвойсов и прочей первичной документации
  • Сопровождение работы локальных консультантов по налоговому и бухгалтерскому учету, организация предоставления данных для учета, поддержание единой методологии учета по юридическим лицам
  • Соблюдение требований местного законодательства в части налогообложения, вкл. НДС
  • Оплата счетов, мониторинг ликвидности

Наши ожидания:

  • Понимание принципов построения финансовой отчетности, налогообложения
  • Опыт ведения налоговых и бухгалтерских вопросов в зарубежных странах
  • Опыт работы в холдинговых структурах с внутригрупповыми оборотами, как преимущество
  • Опыт работы в большой четверке – налоги или аудит, как преимущество
  • Готовность участвовать в построении процессов с нуля
  • Английский в совершенстве
  • Профильное высшее образование

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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