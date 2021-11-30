Финансовый менеджер по зарубежным компаниям группы

Департамент стратегии и аналитики Selectel в поиске Финансового менеджера на международное направление
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Сопровождение финансовой, налоговой и бухгалтерской функции при запуске бизнеса за рубежом
- Ведение управленческой отчетности для иностранных компаний группы, а также для холдинговой компании (Кипр, BVI, в перспективе - ОАЭ)
- Составление бюджетов и финансовое планирование, финансовый контроль
- Ведение учета затрат, контроль своевременности платежей, проверка инвойсов и прочей первичной документации
- Сопровождение работы локальных консультантов по налоговому и бухгалтерскому учету, организация предоставления данных для учета, поддержание единой методологии учета по юридическим лицам
- Соблюдение требований местного законодательства в части налогообложения, вкл. НДС
- Оплата счетов, мониторинг ликвидности
Наши ожидания:
- Понимание принципов построения финансовой отчетности, налогообложения
- Опыт ведения налоговых и бухгалтерских вопросов в зарубежных странах
- Опыт работы в холдинговых структурах с внутригрупповыми оборотами, как преимущество
- Опыт работы в большой четверке – налоги или аудит, как преимущество
- Готовность участвовать в построении процессов с нуля
- Английский в совершенстве
- Профильное высшее образование
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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