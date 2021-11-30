Финансовый менеджер по зарубежным компаниям группы

Департамент стратегии и аналитики Selectel в поиске Финансового менеджера на международное направление

На этой позиции вам предстоит:

Сопровождение финансовой, налоговой и бухгалтерской функции при запуске бизнеса за рубежом

Ведение управленческой отчетности для иностранных компаний группы, а также для холдинговой компании (Кипр, BVI, в перспективе - ОАЭ)

Составление бюджетов и финансовое планирование, финансовый контроль

Ведение учета затрат, контроль своевременности платежей, проверка инвойсов и прочей первичной документации

Сопровождение работы локальных консультантов по налоговому и бухгалтерскому учету, организация предоставления данных для учета, поддержание единой методологии учета по юридическим лицам

Соблюдение требований местного законодательства в части налогообложения, вкл. НДС

Оплата счетов, мониторинг ликвидности

Наши ожидания:

Понимание принципов построения финансовой отчетности, налогообложения

Опыт ведения налоговых и бухгалтерских вопросов в зарубежных странах

Опыт работы в холдинговых структурах с внутригрупповыми оборотами, как преимущество

Опыт работы в большой четверке – налоги или аудит, как преимущество

Готовность участвовать в построении процессов с нуля

Английский в совершенстве

Профильное высшее образование

Про условия:

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белая заработная плата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт:

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие:

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса