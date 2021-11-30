Финансы и юриспруденция

IR Manager

В Департаменте стратегии и аналитики Selectel открыта вакансия IR менеджера. Мы активно растем и сейчас ищем коллегу, который возьмет на себя задачи по выстраиванию и развитию отношений с инвесторами

Санкт-Петербург
Фиксированный
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В Департаменте стратегии и аналитики Selectel открыта вакансия IR менеджера. Мы активно растем и сейчас ищем коллегу, который возьмет на себя задачи по выстраиванию и развитию отношений с инвесторами

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Разработка стратегии по взаимодействию с инвесторами
  • Подготовка пресс-релизов, презентаций, квартальных и годовых раскрытий результатов, организация звонков с инвесторами
  • Организация участия в инвесторских конференциях, проведение мероприятий
  • Поддержание регулярного диалога с отдельными инвесторами, инфлюенсерами
  • Ведение профильных страниц, ТГ каналов
  • Анализ динамики рынка и сравнимых компаний, восприятия компании инвестиционным сообществом
  • Обновление информации на корпоративном сайте
  • Координация взаимодействия с юридическим и финансовым отделами в части compliance с требованиями биржи и регуляторов

Наши ожидания:

  • Опыт работы в роли IR
  • Письменный и устный английский в совершенстве
  • Профильное высшее образование
  • Понимание рынков акционерного капитала, знание финансового моделирования и оценки компаний
  • Умение работать с презентациями

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.