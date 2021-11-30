IR Manager

В Департаменте стратегии и аналитики Selectel открыта вакансия IR менеджера. Мы активно растем и сейчас ищем коллегу, который возьмет на себя задачи по выстраиванию и развитию отношений с инвесторами
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Разработка стратегии по взаимодействию с инвесторами
- Подготовка пресс-релизов, презентаций, квартальных и годовых раскрытий результатов, организация звонков с инвесторами
- Организация участия в инвесторских конференциях, проведение мероприятий
- Поддержание регулярного диалога с отдельными инвесторами, инфлюенсерами
- Ведение профильных страниц, ТГ каналов
- Анализ динамики рынка и сравнимых компаний, восприятия компании инвестиционным сообществом
- Обновление информации на корпоративном сайте
- Координация взаимодействия с юридическим и финансовым отделами в части compliance с требованиями биржи и регуляторов
Наши ожидания:
- Опыт работы в роли IR
- Письменный и устный английский в совершенстве
- Профильное высшее образование
- Понимание рынков акционерного капитала, знание финансового моделирования и оценки компаний
- Умение работать с презентациями
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуба
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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