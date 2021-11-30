Бухгалтер по работе с поставщиками

На этой позиции тебе предстоит:
- Выполнять комплексную проверку первичных учетных документов и отражать их в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов (в том числе отражение операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте)
- Работать с первичными документами, полученными от нерезидентов
- Проверять правильность отражения проводок между счетами учета
- Контролировать и анализировать текущие дебиторскую и кредиторскую задолженности, проводить и подписывать сверки расчетов с контрагентами, являющимися поставщиками товаров/работ/услуг для Общества.
- Составлять и оформлять первичные учетные документы, в том числе электронные документы
- Исполнять требования валютного законодательства в части операций, подпадающих под его действие
- Участвовать в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния Общества, а также в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством Общества, так и надзорными органами
- Подготавливать и предоставлять в банк платежные поручения, в том числе в иностранной валюте
Наши ожидания:
- Знание 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
- Знание законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов
- Знание федеральных стандартов и форм бухгалтерского учета
- Знание порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций
- Знание правил расчета с дебиторами и кредиторами, в том числе и в иностранной валюте
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса