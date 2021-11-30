Финансы и юриспруденция

Бухгалтер по работе с поставщиками

Санкт-Петербург
Фиксированный
Откликнуться Откликнуться на
Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции тебе предстоит:

  • Выполнять комплексную проверку первичных учетных документов и отражать их в учете операций в соответствии с рабочим планом счетов (в том числе отражение операций с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте)
  • Работать с первичными документами, полученными от нерезидентов
  • Проверять правильность отражения проводок между счетами учета
  • Контролировать и анализировать текущие дебиторскую и кредиторскую задолженности, проводить и подписывать сверки расчетов с контрагентами, являющимися поставщиками товаров/работ/услуг для Общества.
  • Составлять и оформлять первичные учетные документы, в том числе электронные документы
  • Исполнять требования валютного законодательства в части операций, подпадающих под его действие
  • Участвовать в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния Общества, а также в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством Общества, так и надзорными органами
  • Подготавливать и предоставлять в банк платежные поручения, в том числе в иностранной валюте

Наши ожидания:

  • Знание 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
  • Знание законодательства о бухгалтерском учете, федеральных законов
  • Знание федеральных стандартов и форм бухгалтерского учета
  • Знание порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций
  • Знание правил расчета с дебиторами и кредиторами, в том числе и в иностранной валюте

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Финансы и юриспруденция

Стажер

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.