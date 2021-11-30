Старший диджитал дизайнер

На этой позиции тебе предстоит:
- Разрабатывать дизайн лендингов и сайтов
- Создавать баннеры для таргетированной и медийной рекламы
- Отрисовывать материалы для SMM-постов и публикаций в наших блогах
- Оформлять презентации и коммерческие предложения
- Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда
- Контролировать результаты работы младших дизайнеров и помогать им расти
- Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи.
Наши ожидания:
- Опыт в разработке веб-материалов
- Умение создавать визуальные концепции, презентовать их заказчикам и адаптировать для различных носителей
- Способность соблюдать гайдлайны и развивать их
- Умение видеть задачи комплексно
- Способность аргументировать свои решения
- Предложение идей по улучшению процессов и результатов, и проактивность в их реализации
- Соблюдение дедлайнов
Знание систем/программ:
- Figma Tilda Пакет приложений Adobe
Будет плюсом:
- Опыт работы в агентстве или студии.
- Навыки в motion-дизайне.
- Понимание ключевых метрик, умение смотреть на статистику и делать из нее выводы.
Про условия
-
Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
-
Белая заработная плата
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса