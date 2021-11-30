Маркетинг и PR

Старший диджитал дизайнер

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Разрабатывать дизайн лендингов и сайтов
  • Создавать баннеры для таргетированной и медийной рекламы
  • Отрисовывать материалы для SMM-постов и публикаций в наших блогах
  • Оформлять презентации и коммерческие предложения
  • Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда
  • Контролировать результаты работы младших дизайнеров и помогать им расти
  • Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи.

Наши ожидания:

  • Опыт в разработке веб-материалов
  • Умение создавать визуальные концепции, презентовать их заказчикам и адаптировать для различных носителей
  • Способность соблюдать гайдлайны и развивать их
  • Умение видеть задачи комплексно
  • Способность аргументировать свои решения
  • Предложение идей по улучшению процессов и результатов, и проактивность в их реализации
  • Соблюдение дедлайнов

Знание систем/программ:

  • Figma Tilda Пакет приложений Adobe

Будет плюсом:

  • Опыт работы в агентстве или студии.
  • Навыки в motion-дизайне.
  • Понимание ключевых метрик, умение смотреть на статистику и делать из нее выводы.

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.