Быть частью Департамента разработки биллинга и клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании
Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти, поэтому находимся в поиске опытного QA Automation Engineer, который усилит команду своей экспертизой
На этой позиции тебе предстоит:
- Выстраивание процесса автотестирования в команде (стек: JS, Mocha, Chai, Playwright)
- Поддержка и развитие тестовой документации (Testrail)
- Работа с системами баг-трекинга Jira
- Менторство ручных тестировщиков
Наши ожидания:
- Опыт тестирования пользовательского интерфейса в продуктовой разработке не менее 3 лет
- Опыт разработки автоматических тестов (Selenium/Playwright)
- Опыт ведения тестовой документации (Testrail/TestOps/TestIT)
- Знание JavaScript, TypeScript, CSS, HTML
- Умение работать с API (Postman, cURL)
- Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler)
Будет плюсом:
- Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)
- Знакомство с фреймворками AngularJS/Angular
- Знание и опыт работы с Jest, Playwright, Mocha, Chai, Sinon
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса