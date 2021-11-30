Быть частью Департамента разработки биллинга и клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти, поэтому находимся в поиске опытного QA Automation Engineer, который усилит команду своей экспертизой