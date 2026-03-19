Инженеры дата-центра
Младший системный инженер в дата-центр
Работа в Инженерно-техническом отделе Selectel позволит вам полностью погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри.
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Мониторинг работы оборудования дата-центра
- Установка и подключение серверного и сетевого оборудования
- Техническая поддержка клиентов дата-центра (тикет-система, почта)
- Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
- Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
Мы ожидаем
- Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat), умение работать с командной строкой
- Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов
- Знание основных сетевых сервисов (DNS, DHCP, VLAN, VPN)
- Знание стека протоколов TCP/IP
- Опыт установки ОС Windows и знание основных сервисов Microsoft
- Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
- Опыт монтажа СКС
Будет плюсом
- Понимание принципов работы компьютерных сетей и методов диагностики неполадок
- Знание систем мониторинга
- Знание основных линеек серверного и сетевого оборудования
- Коммуникабельность, способность работать в коллективе, грамотный русский язык
- Аккуратность и внимательность к деталям, умение структурировать полученную информацию
- Способность быстро и самостоятельно обучаться
- Умение читать техническую документацию на английском языке
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Ежемесячная премия по результатам работы после испытательного срока
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График: 5-дневная рабочая неделя с 10:00 до 19:00 (перерыв на обед 1 час)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса