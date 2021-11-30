Управление продуктами

Продакт-менеджер IaaS

Наше Облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал. Поэтому мы находимся в поиске ребят, которые могут помогать ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Менеджер продукта у нас отвечает за развитие конкретной части большого Облака: в рамках общей стратегии и на основе детального понимания рынка и потребностей клиентов — формирует планы по развитию функциональности, определяет скоуп решений, вместе с проектировщиками интерфейсов оформляет детали и формирует требования, организовывает и принимает результаты разработки (для этого есть выделенная для него команда со своим руководителем), доносит ценность до клиентов и «замыкает круг» — на основе фидбека и данных планирует следующую итерацию.

Миссия компании — создавать лучшие облачные сервисы в России, если такой уровень амбиций вас вдохновляет — приходите развивать Облако Selectel.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Наше Облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал. Поэтому мы находимся в поиске ребят, которые могут помогать ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Менеджер продукта у нас отвечает за развитие конкретной части большого Облака: в рамках общей стратегии и на основе детального понимания рынка и потребностей клиентов — формирует планы по развитию функциональности, определяет скоуп решений, вместе с проектировщиками интерфейсов оформляет детали и формирует требования, организовывает и принимает результаты разработки (для этого есть выделенная для него команда со своим руководителем), доносит ценность до клиентов и «замыкает круг» — на основе фидбека и данных планирует следующую итерацию.

Миссия компании — создавать лучшие облачные сервисы в России, если такой уровень амбиций вас вдохновляет — приходите развивать Облако Selectel.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции тебе предстоит:

  • Участие в определении стратегии развития продукта
  • Генерация идей для улучшения клиентского опыта в процессах регистрации
  • Построение и проверка гипотез, улучшение конверсии процесса регистрации
  • Развитие каналов общения с клиентами
  • Формирование и приоритизация бэклога продуктов, формирование роадмапа
  • Плотное сотрудничество с командой разработки: регулярные встречи по продукту, приоритизация задач, координация межкомандного взаимодействия

Наши ожидания:

  • Успешный опыт поддержки и развития продуктов в роли менеджера продукта
  • Понимание бизнеса компании (хостинг, дата-центры, облачные сервисы) и рынка IT-услуг
  • Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)
  • Способность принимать решения, основываясь на данных
  • Желание разобраться в технической составляющей продукта
  • Особенно мы ценим умение договариваться, вести дискуссию, находить компромиссы в решении сложных вопросов и отстаивать свою точку зрения

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

  • Белая заработная плата

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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