Tech Lead/Team Lead в команду Объектного хранилища

Мы в поисках Техлида в команду по развитию объектного хранилища!
Объектное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.
Мы ищем человека, который хочет возглавить полнофункциональную команду продукта, погрузиться в технические детали высоконагруженного сервиса, поработать с микросервисной архитектурой и Golang.
Наш стэк: Golang, Puppet, Ansible, Terraform, GitLab CI, Ceph, OpenStack Swift, PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB. Мониторинг на Prometheus, Grafana.
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.
На этой позиции тебе предстоит:
Задачи по разработке
- Вести процесс разработки сервисов: организовывать работу над задачами в коротких циклах, следить за стилем и качеством работы, писать программный код и тесты для него, документировать и ревьювить
- Помогать продакт менеджеру проектировать фичу для клиентов, выявлять технические ограничения, блокирующие процессы, согласовывать разработку с соседними командами
- Выстраивать архитектуру сервиса и внешних интеграций
- Проектировать технические решения на основе требований, декомпозировать крупные задачи на понятные и ёмкие группы тасков для разработчиков
Задачи по управлению командой
- Руководить полнофункциональной командой
- Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды
- Вести работу по найму новых людей: работать с текстом вакансий, общаться с HR, онбордить сотрудников
- Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение
- Развивать необходимые команде хард скиллы: помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов, следить за бюджетом обучения,
- Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы
Наши ожидания:
- Опыт работы на позиции Senior разработчика или Лида команды
- Опыт программирования на Go/Python
- Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time series или column-oriented DBMS
- Понимание гибких методологий
- Опыт проектирования распределенных микросервисных архитектур, взаимодействия с нагруженными базами данных и очередями
- Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana
- Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello
- У нас есть специалист по анекдотам, поэтому крепкая психика и умение сочувствовать крайне желательно
Будет плюсом:
- Знания и навыки системного администрирования Linux
- Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2 / L3
- Опыт проектирования распределенных систем
Про условия
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Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
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Белая заработная плата
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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