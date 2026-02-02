Backend-разработчик (Python) в Команду Payments

Backend-разработка

В Selectel команда Payments занимается разработкой модулей отвечающих за движение средств пользователя. В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких расчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой.

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.