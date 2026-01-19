Инженеры дата-центра
Стажер в инженерно-технический отдел
Работа в Инженерно-техническом отделе Selectel позволит тебе погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри.
- Дубровка
- Гибкий
Основные задачи
- Работать с серверным и сетевым оборудованием
- Собирать и тестировать серверное оборудование
- Диагностировать и устранять неполадки
- Выстраивать СКС и работать с оптическим волокном
- Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами
Мы ожидаем
- Являешься выпускником технического ВУЗа или учишься на последнем курсе и готов работать полный рабочий день
- Знаешь основы работы с OC Linux
- Готов погрузиться в специфику работы дата-центра
Будет плюсом
- Знание сетевых технологий, оборудование Juniper, Cisco, Huawei
- Опыт монтажной работы
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Дата-центр находится в пгт Дубровка (Ленинградская область)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса